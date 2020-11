Opozicione stranke i pokreti predali pismo RTS-u i zatražile sastanak

Više stranaka i pokreta predalo je danas na pisarnicu Radio-televizije Srbije (RTS) zahtev za održavanje sastanka sa rukovodstvima informativnih redakcija javnog servisa putem kojih bi se „stvorili uslovi za politički pluralizam, zastupljenost opozicije i kritičkih mišljenja i stavova na javnom servisu“.

„Tražimo dijalog sa RTS-om i Radio-televizijom Vojvodine da bismo unapredili ono što nam pripada. Ovo je javni servis svih gradjana Srbije i zato želimo dijalog. Nadam se da ćemo odgovor dobiti u dogledno vreme“, izjavio je predsednik Nove stranke Aris Movsesijan nakon predaje pisma.

Movsesijan je naglasio da opozicija u Srbiji želi da učestvuje u javnom životu koliko i bilo koja druga politička organizacija u svetu.

„Pre desetak dana smo poslali identično pismo RTS-u mejlom, ali nismo dobili odgovor. Da li je u pitanju neuspela digitalizacija Srbije, ja ne znam“, rekao je on.

Dodao je da će predstavnici tih partija i pokreta identično pismo predati na pisarnicu RTV-a u Novom Sadu.

Generalni sekretar Socijaldemokratske stranke (SDS) Konstantin Samofalov izjavio je da će odgovornost biti na RTS-u ukoliko se do dogovora ne dodje dijalogom nego drugim „metodama“.

„Mi to ne želimo, ali se to u istoriji ove države dešavalo. Bez slobodnog RTS-a nema slobodne Srbije“, naglasio je on i ocenio se RTS od 2012. pretvorio u „glasilo jedne stranke i čoveka“ i krši zakone.

Predsednik Demokratske stranke Srbije (DSS) Miloš Jovanović je rekao da zahtevi u pismu ne mogu biti legitimniji i elementarniji.

Zahtev za sastanak, pored Nove stranke, potpisali su Pokret slobodnih gradjana, Socijaldemokratska stranka, Demokratska stranka Srbije, Zelena stranka, Pokret Jedan od pet miliona, inicijativa „Ne davimo Beograd“, Pokret Srce grada i Čuvari Starog grada.

(Beta)

