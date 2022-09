Organizatori Evroprajda najavljuju da će šetati po novoj ruti

Koordinator Evroprajda Goran Miletić, i Uroš Tanacković iz organizacije Europrajd 2022, ocenili su danas na televiziji N1, pošto se MUP nije oglasio o novoj ruti šetnje u okviru Evroprajda, da će učesnici manifestacije šetati po toj, kako su naveli, drugoj ruti šetnje.

Ukoliko dodje do zabrane druge rute šetnje, Miletić je najavio protest protiv takve odluke policije.

„Pošto nema zabrane, mi postupamo po toj novoj ruti. Imate to pravilo da kada se MUP nije oglasio o novoj ruti, da je to legalno. Dok god nema zabrane, sve je apsolutno legalno. To je kod svakog javnog skupa, vi prijavite, i jedino možete da dobijete zabranu, a ne nešto drugo“, rekao je Miletić uz napomenu da MUP može da dostavi rešenje o zabrani šetnje novom rutom, jer je ona zakazana za danas popodne.

Tanacković je napomenuo da je šetnja važna upravo zato što je neki ljudi zabranjuju.

„Imamo ljudi koji pokušavaju da nekim drugim ljudima zabrane da iskažu ono što oni osećaju i da im kažu: ‘Ne, vi to ne osećate!’ Posebno, na ovaj način na koji sada to rade. Nasilnici izlaze na ulicu i pod okriljem krsta prete da će ih ubiti. Mi primamo dnevno na stotine pretnji smrću“, kazao je Tanacković.

On procenjuje da većina gradjana Srbije nije medju onima koji ne podržavaju šetnju i da su ljudi koji prete, „nasilna glasna i agresivna manjina“.

„Nikada nećemo videti većinu da izlazi na ulicu i da se deru. To ljudi ne rade. Oni su neutralni, oni ne izlaze na ulicu“, istakao je Tanacković.

Ukoliko dodje do zabrane i druge rute šetnje, Miletić najavljuje da će se pripadnici LBGT zajednice okupiti i protestovati protiv takve odluke.

Gosti N1 su naveli da u dosadašnjim dešavanjima u okviru Evroprajda nije zabeležen nijedan incident.

(Beta)

