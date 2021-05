Oslobodjenje: MUP da obelodani koliko osoba štiti policija, o trošku gradjana

Bivši pripadnik Uprave kriminalističke policije Milan Dumanović pozvao je Ministarstvo unutrašnjih poslova da zvanično obelodani podatke o broju zaposlenih i godišnjoj potrošnji Jedinice za obezbedjenje i broju osoba koje se štite na taj način.

Srbija je „u evropskom vrhu po broju štićenih ličnosti“ i broju osoba angažovanih na njihovom čuvanju, ocenio je on, a preneo Pokret Oslobodjanje čiji je član.

Dumanović je rekao da je na zaštiti tih osoba angažovano gotovo dve hiljade ljudi, a procena je da se na njihova primanja mesečno izdvaja više od dva miliona evra.

„Na to dodajte i dnevnice, smeštaj, troškove opreme, telefone, više stotina službenih automobila i dolazimo do vrtoglave cifre“, napomenuo je on.

Dumanović je naglasio da zakon propisuje zaštitu samo za nosioce najviših državnih i pravosudnih funkcija, ali da se to u Srbiji ne poštuje.

„Oko 2.000 pripadnika MUP je angažovano na čuvanju raznih sadašnjih i bivših funkcionera, poslanika, biznismena, tajkuna, pa i kriminalaca, i njihovih kompletnih porodica. I na letovanja putuju uz policijsku pratnju“, kazao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.