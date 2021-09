Oslobodjenje: Sastanak sa ambasadorima otkazan jer Vučić ne brine o suverenitetu

Pokret „Oslobodjenje“ ocenio je danas da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkazao za danas planirane sastanke sa ambasadorima Rusije i Kine zato što mu suverenitet više nije bitan i trguje Kosovom i Metohijom u zamenu za produženje sopstvene vlasti.

„Kada pozove Kvinta, kada pozovu nemački ili američki ambasador, Vučić potrči. A otkazuje sastanke sa ambasadorima zemalja koje su garant suvereniteta Srbije u Savetu bezbednosti“, naveo je lider „Oslobodjenja“ Mladjan Djordjević u pisanoj izjavi.

Iz službe predsednika Srbije za saradnju s medijima jutros je saopšteno da su otkazani sastanci sa ambasadorima Rusije i Kine koje je Vučić najavio za danas.

Povodom informacije da će dijalogu Beograda i Prištine u Briselu prisustvovati i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijel Eskobar, Djordjević je rekao da nije jasno zašto Amerika ima predstvnika u procesu koji vodi Evropska unija i zbog čega Srbija nije zatražila učešće Rusije u tom procesu.

„Očigledno je to dogovoreno na sastanku ambasadora država Kvinte i (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića juče. Srbija bi zarad zaštite svojih interesa trebala zvanično da zatraži da se Rusija takodje uključi u pregovore“, kazao je Djordjević.

Prema njegovim rečima, to bi bio pravi reciprocitet, a srpski interesi bi bili bolje zaštićeni.

„Naravno, znamo da se to neće desiti, jer je Vučić samo marioneta zapada. On ne misli o zaštiti interesa Srbije“, ocenio je on.

DJordjević je rekao da Srbija treba zvanično da zatraži povratak do 1.000 pripadnika snaga bezbednosti na Kosovo, u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN a ne da „zvecka oružjem i najavljuje sukoba u tabloidinim emisijama“.

(Beta)

