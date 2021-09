Oslobodjenje: Zašto je nastavljen dijalog ako se ROSU nije povukla sa prelaza

Predsednik pokreta „Oslobodjenje Mladjan Djordjević upitao je danas zbog čega se nastavlja dijalog u Briselu izmedju Beograda i Prištine ako je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pre samo šest dana obećao da neće biti nikakvih razgovora dok se jedinice specijalne kosovske policije na povuku sa severa.

„Pitamo javno Vučića – šta bi s tim obećanjem? Da li se ROSU povukao ili i dalje drže duge cevi uperene u Srbe? I pored toga, vi šaljete pregovarača u Brisel“, naveo je Djordjević u pisanoj izjavi i dodao da to pokazuje snagu i ozbiljnost ultimatuma koje Vučić postavlja.

Povodom informacije da bi u nastavku dijaloga u Briselu mogao da učestvuje i zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrijel Eskobar, Djordjević je zatražio da se i predstavnici Rusije zvanično uključe u pregovore, jer se radi o zemlji koja je članica Saveta bezbednosti i garant Rezolucije 1244.

„Ako SAD ima pravo da učestvuje u pregovorima koje organizuje EU i ako je Srbija na to pristala, ne vidim zašto Rusija to takodje ne bi mogla. Pitanje je samo da li Vučić ima hrabrosti da iznese taj zahtev, ili je obična marioneta zapada“, dodao je on.

(Beta)

