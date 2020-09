Otrov 'novičok' nadjen i na telu ruskog opozicionara

Ruski opozicionar Aleksej Navaljni rekao je danas da je otrov „novičok“ nadjen u njegovom organizmu, ali i na telu, i zatražio od Moskve da mu vrati odeću koju je nosio u vreme trovanja jer je to veoma važan dokaz.

„Pre nego što je dozvoljeno da me odvedu u Nemačku, skinuli su mi svu odeću i poslali me potpuno golog. S obzirom na to da je ‘novičok’ nadjen na mom telu i da je način zaraze vrlo verovatno putem kontakta, moja odeća je veoma važan fizički dokaz“, napisao je na svom blogu Navaljni koji se oporavlja u berlinskoj bolnici, i zatražio da mu se odeća pošalje iz Rusije.

Navaljni koji je obelodanio korupciju u vrhu Rusije, primljen je 20. avgusta na reanimaciju u bolnici u Omsku pošto mu je naglo pozlilo. On je dva dana kasnije prenet u Nemačku gde su lekari zaključili da je otrovan nervnim agensom „novičok“ iz sovjetske ere.

Ruske vlasti su u nekoliko navrata demantovale umešanost u taj slučaj.

(Beta)

