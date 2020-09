Otvorena Evropska nedelja mobilnosti u Srbiji

Šef delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici uručio je danas gradonačelnici Kruševca Jasmini Palurović pobednički pehar Evropske nedelje mobilnosti 2019, koji dodeljuje Evropska komisija.

U takmičenju je prošle godine učestvovalo 3.135 gradova iz čitave Evrope. Kruševac se Evropskoj nedelji mobilnosti pridružio 2002. godine organizovanjem Dana bez automobila a od 2015. godine je u punom takmičarskom statusu.

„Zahvaljujem svima koji su učestvovali i time omogućili da Kruševac dobije ovu prestižnu nagradu. Počeli smo polako, stidljivo, često sa nerazumevanjem. Prvo smo malo sklonili automobile sa ulica i počeli da šetamo i koristimo druge vrste prevoza. Posle usvajanja Plana održive mobilnosti krenuli smo da radimo infrastrukturu. Prošlogodišnja Evropska nedelja mobilnosti pokazala je da Kruševac ima kapaciteta i snage da uključi velike strukture. Ova nagrada je tim draža jer smo prepoznati u EU kao neko je puno radio“, rekla je gradonačelnica.

Generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Djordje Staničić, koji je i nacionalni kordinator Evropske nedelje mobilnosti, čestitao je Kruševcu na velikom angažmanu i uspehu koji je postignut.

„Ove godine još više lokalnih samouprava biće uključeno u Evropsku nedelju mobilnosti. Prijavilo se 29 gradova i opština što je korak napred. Iza toga se kriju mnogobrojne aktivnosti a cilj je da se gradjani uključe u one dogadjaje i manifestacije koje vuku napred. Ove godine predvidjeno je i široko anketiranje gradjana i verujem da ćemo iz toga izvući ciljeve koje treba ostvariti u budućnosti“, kazao je Staničić.

Zamenik ambasadora Švedske Joakim Vern podsetio je da je Kruševac jedan od gradova koji je dobio veliku podršku Švedske.

„Kruševac je, zajedno sa susednim opštinama, radio na podizanju kvalitetu života gradjana. Pre svega mislim na projekat podizanja kvaliteta vode za piće gde je Švedska bila naročito usmerena jer će on doneti poboljšanje života i zdravlja gradjana. Kruševac je dobar primer javne uprave koji prepoznaje potrebe svojih gradjana. Mislim da ste nagradu zaslužiti i da će vas ona motivistai u daljem radu“, rekao je Vern.

Sem Fabrici je pozvao je sve gradjane Srbije da učestvuju u Evropskoj nedelji mobilnosti „jer je to sjajan dogadjaj u kojem će ove godine učestvovati 2.600 gradova iz 49 evropskih država“.

„EU je pokrenula revolucirnarnu ideju ‘Zeleni plan’ kojom se teži da čitav naš kontinent postane neutralan po pitanje emisije ugljen dioksida do 2050. godine. Ove godine Nedelja mobilnosti se održćava pod motom ‘Nula emisija za sve’ i ima tri poruke. Prva poruka je da je neophodno smanjiiti zagadjenje vazduha jer je to loše po društvo. Tokom vanredne situacije videli smo da se zagadjenje smanjilo i moramo videti kako to omogućiti ubuduće“, rekao je on.

On je dodao da je mobilnost dobra za naša pluća ali i za kondiciju.

„U ovih šest dana imaćemo po Srbiji niz aktivnosti a ja ću istaći samo dve. Sa našim partnerom ‘Ulice za bicikliste’ postavićemo aplikaciju. U naredih šest dana oni koji budu prešli najduži rutu pešice, biciklom, rolerom dobiće vredne nagrade. Druga zanimljiva inicijativa je 19. septembra Dan bez automobila u Beogradu ali i drugim gradovima poput Pirota, Užica, Kladova, Sombora… Pozivam i druge gradove da nam se pridruže“, naglasio je Fabrici.

Ministarka saobraćaja i kordinatorka Eropske nedelje mobilnosti Zorana Mihajlović je naglasila da nije zadovoljna učešćem gradova iz Srbije u Evropskoj nedelji mobilnosti jer se ove godine od 174 jedinice lokalne smaouprave prijavilo samo 26.

„Najveći izazov danas u svetu je zaštita životne sredine. To je pitanje svih naših politika, od obrazovanja do saobraćaja, koji ja vodim. To je pitanje o jedinom pravom, održivom razvoju koji će omogućiti deci naše dece da žive u jednoj očuvanoj sredini“, rekla je ona.

Ona je pozvala sve gradove da učestvuju u urbanoj mobilnsoti, i to svakog dana.

„Moramo da omogućimo ljudima uslove da budu urbano mobilni. Kao država doneli smo strategije i akcione planove ali one moraju da se realizuju“, podsetila je Mihajlovićeva i najavila da će od naredne godine to ministarstvo dodeljivati nagradu od milion dinara jedinicima lokalne samouprave da počnu da se bave onim što je urbana mobilnost.

Simboličnim puštanjem balona ministrka Mihajlović, ambasador Fabrici, zamenik ambasadora Vern i generalni sekretar SKGO Staničić, zvanično su otvorili Evropsku nedelju mobilnosti u Srbiji.

(Beta)

