Ozbiljna pretnja Amerke Prištini

Priština mora da uradi svoj deo posla i ukine takse nametnute Srbiji, poručio je američki senator, republikanac, Dejvid Perdju.

On je takođe istakao da, ako Kosovo nije potpuno posvećeno miru, SAD bi trebalo da preispitaju svoje prisustvo tamo.

Komentarišući situaciju na kosovskoj teritoriji, Perdju je na svom tviter nalogu podsetio da duže od dve decenije američke snage pomažu u održavaju mira između Beograda i Prištine.

„“Više od dve decenije američke snage pomažu u održavanju mira između Kosova i Srbije. Sada, istorijskim napretkom, Kosovo mora da uradi svoj deo i ukine sve carine nametnute Srbiji. Ako Kosovo nije potpuno posvećeno miru, tada bi SAD trebalo da preispitaju svoje prisustvo tamo“, napisao je Perdju.

Sve je retvitovao specijalni izaslanik američkog predsednika za dijalog, Ričard Grenel.

For over two decades, US forces have helped keep the peace between Kosovo & Serbia. Now, with historic progress in sight, Kosovo must do its part & abolish all duties imposed on Serbia.

If Kosovo is not fully committed to peace, then the US should reconsider its presence there.

— David Perdue (@sendavidperdue) March 10, 2020