Pajtić: Priča o Rio Tintu nije završena zakonima o eksproprijaciji i referendumu

Profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu Bojan Pajtić izjavio je danas da to što zakoni o referendumu i eksproprijaciji nisu stupili na snagu „ne znači da je time završena priča oko kompanije ‘Rio Tinto'“.

„U ovoj zemlji se (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić pita za sve i ako on kaže da to nije gotovo, onda to sasvim sigurno nije gotovo. On sigurno ima neku vrstu lične obaveze prema njima“, rekao je Pajtić za list Nova.

Pajtić je rekao da „neko iz režima ima privatan aranžman sa Rio Tintom“, podsećajući na reči ministarke rudarstva i energetike Zorane Mihajlović, koja je rekla da ne postoji ugovor sa „Rio Tintom“, dok Vučić tvrdi „da će Srbija platiti milijardu evra odštete toj kompaniji ako se ne dozvoli otvaranje rudnika“.

„Država nema, gradjani nemaju obaveze, to je jasno iz izjave Zorane Mihajlović, a to je jasno i iz prirode davanja koncesija. Oni, jednostavno, nemaju nikakvu koncesiju, nemaju nikakav formalni dokaz da tuže Srbiju u ovom trenutku, tako da to liči na privatni aranžman“, ocenio je on.

Pajtić, koji je i bivši predsednik Demokratske stranke, ocenio je da će ekološka borba protiv „uništavanja Srbije“ trajati još dugo i da je „namerno spuštena lopta“ od strane aktuelne vlasti pred najavljene aprilske izbore.

„Nakon izbora, pošto na žalost očekujem da će ista stranka imati dominantnu ulogu kao i do sada, ta priča će da kulminira i možemo očekivati da će Vučić insistirati na nekom aranžmanu sa Rio Tintom“, kazao je Pajtić.

(Beta)

