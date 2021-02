Pajtić: Spreman sam da predstavljam opoziciju u medjustranačkom dijalogu

Bivši predsednik Demokratske stranke (DS) i profesor Pravnog fakulteta u Novom Sadu Bojan Pajtić izjavio je danas da je spreman da predstavlja opoziciju u medjustranačkom dijalogu ukoliko bi to bio predlog svih stranaka koje su bojkotovale izbore u junu 2020. godine.

Potpredsednik Narodne stranke Zdravko Ponoš rekao je juče da bi opozicione stranke u pregovorima s vlašću oko izbornih uslova trebalo da predstavljaju ljudi poznati javnosti i od nespornog kredibiliteta kao što su Bojan Pajtić i Slobodan Samardžić.

Pajtić je u intervjuu agenciji Beta kazao da nema političke ambicije, ali da je spreman da pomogne opoziciji.

„Moj uslov je da se opozicija jednoglasno usaglasi da ja budem jedan od predstavnika u medjustranačkom dijalogu o izbornim uslovima. To bi svakako predstavljalo dodatno opterećenje, ali nije mi svejedno u kakvoj zemlji živim i zaista želim da opozicija uspe“, istakao je Pajtić.

On je naveo da bi to bila „neprijatna“ dužnost, budući da su izgledi za uspeh pregovora s „režimom“ prilično mali.

Pajtić je kazao da bi opozicione stranke pre početka dijaloga s vlašću trebalo da postignu konsenzus o predizbornim uslovima od kojih neće odstupati, pa čak i po cenu još jednog bojkota.

„Posebno je važno da to učine stranke koje su bojkotovale prethodne izbore, jer one stranke koje su izašle na izbore su samim tim prihvatile postejeće izborne uslove. Bojkot junskih izbora je uspeo i to je razlog zbog čega će evroparlamentarci posredovati u najavljenom medjustranačkom dijalogu“, ocenio je Pajtić.

Pored dogovora opozicije koja je bojkotovala izbore, dodao je on, neophodno je da se postigne saglasnost i sa Skupštinom slobodne Srbije koja okuplja veliki broj intelektualaca i ljudi koji uživaju ogroman ugled u javnosti, a što bi povećalo izlaznost gradjana na narednim izborima.

Na pitanje Bete kako komentariše trenutno nejedinstvo opozicije kada je u pitanju formiranje zajedničke platforme za pregovore s vlašću, Pajtić je kazao da je bila pogrešna odluka dela opozicije da izadje sa separatnom platformom pre usaglašenja sa svim strankama koje su bojkotovale izbore.

„To liči na prikupljanje političkih poena, čak iako to nije bila namera. Ostavljen je loš utisak da u opoziciji ne postoji sposobnost da se savladaju sujete i sitni stranački interesi“, ocenio je bivši predsednik DS-a.

Rekao je da bi opozicione stranke odricanjem učešća u izbornom procesu u korist ljudi koji su istaknuti predstavnici intelektualne zajednice pokazala spremnost da prevazidje stranačko „razgornjavanje“.

„Stranke kojima je Aleksandar Vučić sakupljao potpise, a overavao ih Aleksandar Šapić, nisu u korpusu stranaka kojima će gradjani na narednim izborima dati poverenje“, naglasio je Pajtić.

Na pitanje Bete, koja je crvena linija, kada su u pitanju izborni uslovi, ispod koje opozicija ne bi trebalo da izadje na naredne izbore, Pajtić je kazao da bi pre svega javni servisi RTS i RTV trebalo da pripadnu svim gradjanima Srbije.

„RTS i RTV ne mogu da ostanu u službi samo jedne stranke. Upravljačka struktura javnih servisa se mora promeniti kako bi oni bili oslobodjeni od pritisaka režima. Takodje, kablovska TV N1 mora da dobije nacionalnu frekvenciju“, rekao je on.

Dodao je i da se kupovina glasova mora kriminalizovati kao i pritisak na zaposlene u javnom sektoru da glasaju za stranku na vlasti.

„Ne sme se prihvatiti da izbori za predsednika republike, republički parlament i gradsku skupštinu Beograda budu održani u istom danu. Takodje, ne može da lista za Skupštinu Beograda nosi ime Aleksandra Vučića, a da se bira Goran Vesić ili da se pod Vučićevim imenom bira Ana Brnabić“, objasnio je Pajtić.

Na pitanje Bete da li je i u kojoj meri učešće evroparlamentaraca garancija da će doći do dogovora izmedju vlasti i opozicije o izbornim uslovima i da će dogovoreno biti sprovedeno, Pajtić je kazao da je učešće evroparlamentaraca neophodno jer „režim“ nije želeo da razgovara s opozicijom.

„Aleksandar Vučić i njegovi saradnici pokazuju nedostatak svesti da će kad tad morati da sidju s vlasti i da politikom institucionalnog uništavanja opozicije zapravo ruše stepenice niz koje treba da sidju“, zaključio je Pajtić.

(Beta)

