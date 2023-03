Pajtić: Vučić vodi prljavu kampanju protiv desnice jer je priznao nezavisnost Kosova

Bivši predsednik Demokratske stranke (DS) Bojan Pajtić izjavio je danas da predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću zbog francusko-nemačkog sporazuma značajno pada rejting, pre svega u korist stranaka desne opozicije.

„U ovom trenutku (Vučić) vodi dve kampanje“, rekao je za današnji list Nova, Pajtić povodom početka formiranja Vučićevog narodnog pokreta za državu, navodeći da je jedna kampanja zvanična, a odnosi se „na pokušaj da uveri građane da on nije prihvatio nezavisnost Kosova, iako prema članu 3. Bečke konvencije on to jeste uradio, jer je dovoljna usmena saglasnost da bi takav sporazum bio obavezujući“.

Pajtić, koji je i profesor na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, je naveo da Vučić vodi i drugu, kako je rekao, „prljavu kampanju“, „protiv funkcionera stranaka desne opozicije, budući da mu opasnost sada preti s desna, jer, desna opozicija sada može da mu uzme glasove“.

(Beta)

