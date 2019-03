Palmer: Sporazum predvidja medjusobno priznanje Kosova i Srbije ali ne isključuje promenu granica

Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Metju Palmer izjavio je da se Amerika zalaže za postizanje trajnog sporazuma Beograda i Prištine, koji bi podrazumevao medjusobno priznanje, ali i dodao da je „potpuno moguće“ da bi takav sporazum uključivao i „prilagodjavanje“ granica.

„Podržavamo normalizaciju odnosa izmedju Beograda i Prištine. Dve strane moraju same da postignu dogovor i on mora biti trajan i sveobuhvatan. U samoj srži toga, za nas, to znači medjusobno priznanje. Potpuno je moguće da bi to uključivalo i prilagodjavanje granice izmedju Srbije i Kosova. SAD to ne zagovara, ali i ne isključuje“, rekao je Palmer u Zagrebu, u četvrtak uveče a prenosi Hina.

Prema navodima hrvatske agencije, Palmer je naveo da bi se od Beograda očekivalo priznanje i prihvatanje Kosova kao suverene i nezavisne države, dok bi Kosovo moralo priznati Srbiju kao svog suseda.

„Ima prostora da strane ispregovaraju sporazum koji bi bio prihvatljiv za javnost i u jednoj i drugoj zemlji. Želeli bismo videti da strane postignu sporazum, želimo da nam ga donesu i da ga dobro pogledamo. Ako bi bilo ikakvih dilema, mi ćemo to jasno staviti na znanje i na tome raditi sa obe strane, da sporazum uobličimo u nešto što i SAD može da prigrli i potvrdi“, rekao je on.

Palmer je rekao da spor Prištine i Beograda predstavlja izvor nestabilnosti u regionu, dok bi normalizacija odnosa i Srbiju i Kosovo približila evropskim integracijama.

On je podsetio da dve strane prvo moraju da se vrate za pregovarački sto, jer su pregovori blokirani zbog visokih taksi koje je Kosovo uvelo na proizvode iz Srbije i BiH.

„Amerika bi želela da Kosovo ukine te carine kako bi se dijalog ponovo pokrenuo. Čak bi i privremena suspenzija omogućila pokretanje dijaloga. Pozivamo Kosovo da suspenduje te carine i omogući povratak dijaloga izmedju Beograda i Prištine“, rekao je Palmer.

(Beta)