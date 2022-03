Parandilović (Patriotski blok): Promena sistema kako bi najbolji vodili državu

Patriotski blok se zalaže za promenu sistema kako bi najbolji vodili državu, rekao je danas predstavnik parlamentarne liste tog bloka Miloš Parandilović.

On je u saopštenju naveo da se Patriotski blok zalaže za preokret i normalno društvo.

Istakao je da to podrazumeva ne samo smenu ove vlasti i predsednika, već potpunu demontažu ovog sistema.

„Moramo shvatiti da iz takvog sistema trebamo izvlačiti najbolje ljude, pa makar to ne bio niko od nas, jer to je jedini način i garant da ova zemlja može da krene napred“, rekao je on.

Parandilović je rekao da se postavlja pitanje da li želimo da budemo normalno ili nenormalno društvo.

„Ako želimo da budemo nenormalno, onda je sve ovo što se dešava u Srbiji sasvim u redu. Sa druge strane, Patriotski blok Dveri-POKS se zalaže za preokret i normalno društvo“, naveo je on.

Parandilović je na parlamentarnoj izbornoj listi „Boško Obradović–Srpski pokret Dveri–POKS–Miloš Parandilović–Patriotski blok za obnovu Kraljevine Srbije“.

(Beta)

