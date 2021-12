Parović: Privatni aranžmani Vučića sa Rio Tintom ne obavezuju gradjane Srbije

Predsednik Narodnog slobodarskog pokreta Miroslav Parović izjavio je danas da su predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijerka Ana Brnabić i drugi visoki državni zvaničnici, uplašeni desetinama hiljada gradjana na blokadama širom Srbije, nehotice otvorili suštinsko pitanje eventualnog obeštećenja kompanije Rio Tinto u slučaju zabrane eksploatacije u Srbiji.

„Svi oni su manje ili više eksplicitno rekli da bi eventualna zabrana kompaniji Rio Tinto da eksploatiše litijum u dolini Jadra koštala Srbiju gotovo milijardu evra koju bi gradjani iz budžeta morali da plate na ime obeštećenja“, naveo je Parović u pisanoj izjavi.

Prema njegovim rečima, imajući u vidu da po zvaničnim dokumentima i dozvolama koje su izdate Rio Tinto nije ni blizu dobijanja konače dozvole za otvaranje rudnika i da je njihovo dosadašnje ulaganje u stvari rizik poslovanja koji oni sami snose, postavlja se pitanje na bazi čega bi bilo koja medjunarodna arbitraža mogla da Srbiji presudi da mora da plati bilo kakvo obeštećenje.

„Jedino ako su Vučić i Brnabić potpisali nešto prilikom nekog od više desetina sastanaka sa menadžmentom Rio Tinta koliko ih je održano od 2018. do danas. Ali čak i da su oni potpisali to je mogao biti njihov privatni aranžman postignut uz prinudu ili korupciju i za to gradjani Srbije ne treba da odgovaraju već oni koji su štetne ugovore potpisivali“, rekao je Parović.

(Beta)

