Pastor (SVM): Najgore je tragediju koja se dogodila u Srbiji pretvoriti u političko potkusirivanje

Lider Saveza vojvodjanskih Madjara (SVM) Ištvan Pastor ocenio je danas da je najgore tragediju koja se dogodila u Srbiji pretvoriti u „političko potkusurivanje“.

Najgori mogući scenario koji može da nam se dogodi u Srbiji nakon svega jeste da neko iz ovoga pokušava da dobije političke poene, da čitav slučaj pretvori u sitno političko potkusurivanje, kazao Pastor, preneo je Panon RTV.

On je, povodom dva tragična dogadjaja i masovnih ubistava u Srbiji, kazao da razume ideju da ljudi izadju na ulice kako bi, kako je naveo, iskazali teskobu koja postoji u svima nama.

„Ali da to neko pokušava da iskoristi za sticanje političkih poena, to je jadno i to se ne sme raditi“, rekao je Pastor, inače i predsednik skupštine Vojvodine.

Ocenio je da je deset tačaka koje je nedavno predložio predsednik države „racionalan i odmah primenjiv korak“.

Naveo je i da mere koje se odnose na držanje oružja, prisustvo policije u školama, kao i promenu granice krivične odgovornosti „predstavljaju dobru prvu reakciju“.

„Treba da razmišljamo i o tome u kakvom svetu živimo, da promislimo kako da zaštitimo sebe, svoju decu, porodicu, jedni druge od negativnih uticaja i negativnih posledica“, kazao je Pastor.

Istakao je da je važno da postoji razgovor u porodici, te ukazao i na pojavu agresivne komunikacije koja je, kako je ocenio, postala realnost u čitavom svetu.

„Grubost koja postoji u javnom govoru, ne samo kod nas, je u mnogo širem kontekstu upozorenje da to radja jednu vrstu agresivnosti koja može da isklizne i u ovakvim pojavama“ rekao je Pastor.

Povodom mogućih prevremenih izbora, ponovio je da to nije rešenje za sadašnju situaciju i da izbori ne bi doneli promenu u smislu odnosa političkih snaga, i da to „stvara situaciju koja je konfliktna“.

(Beta)

