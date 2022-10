Pastor: SVM podržava odluku o zaustavljanju migranata na južnoj granici Srbije

Predsednik Saveza vojvodjanskih Madjara (SVM), Ištvan Pastor, podržao je danas odluku države da se migranti zaustave na južnoj granici Srbije.

„Namera je da se migrantski pritisak zaustavi ljudskom i tehničkom snagom na južnoj granici Srbije. Mislim da nam je to strahovito značajno jer bi nas vratilo u jednu normalnu kolotečinu života“, naveo je Pastor.

Premijer Madjarske Viktor Orban, kancelar Austrije Karl Nehamer i predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastali su se 3. oktobra u Budimpešti, gde su učestvovali na trilateralnom samitu, a Orban je tim povodom na Instagramu objavio poruku „Zajedno protiv ilegalnih migracija“.

Prema Pastorovim rečima, SVM nikada nije bio protiv bilo koga.

„Nismo ksenofobi, nismo to zastupali ni do sada, ni od sada nećemo, ali mislimo da su naši sopstveni prioriteti i prioriteti naših gradjana sigurno najvažniji“, istakao je on.

Pastor je naglasio da se, sa sruge strane, onome što je nezakonito „mora stati na put“.

„I što se tiče nezakonitog kretanja, i što se tiče organizovanja nezakonitog kretanja i što se tiče svih ostalih pojava koje prate ovu čitavu najezdu koja traje blizu 10 godina, i u kome je čitav ovaj prostor u neverovatnoj meri izložen“, kazao je Pastor.

(Beta)

