Pavićević: Ostavština antifašističke borbe zanemarena, spomenik u Negrišorima pokazatelj

Poslanik pokreta Ne davimo Beograd u Skupštini Srbije Đorđe Pavićević ocenio je danas da rušenje Spomenika palim borcima u selu Negrišori kod Lučana pokazuje koliko je zanemarena ostavština antifašističke i narodnooslobodilačke borbe iz Drugog svetskog rata.

Pavićević je u saopštenju naveo da je spomenik uništen jer se „prosto našao na trasi budućeg autoputa“ i pored toga što je Zavod za zaštitu spomenika zatražio njegovo izmeštanje iz tog kompleksa.

„Ni vlasti, ni izvođači radova, nisu se potrudili da to učine i šteta koja je ovim učinjena je, čini se, nepopravljiva. Put u budućnost koji obećava vladajuća stranka i njen predsednik izgleda da podrazumeva rušenje svega što je ideološki neprihvatljivo, makar to bio i spomenik ljudima koji su dali život boreći se za oslobođenje i protiv fašizma“, ocenio je on.

Ne davimo Beograd je u saopštenju osudio rušenje spomenika i solidarisao se sa meštanima tog sela koji su u izjavama medijima izrazili nezadovoljstvo „zbog potpunog nemara izvođača radova, kao i njihovog povlašćenog položaja nauštrb reda i zakona“.

Pokret ne davimo Beograd je zatražio da se „što pre stane sa pogubnim postupanjem spram kulturne baštine“ koja svedoči o velikoj antifašističkoj tradiciji zemlje i podsetio da su u novembru 2022. u Narodnoj skupštini predložli formiranje Komisije za utvrđivanje odnosa Srbije prema antifašističkom nasleđu.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.