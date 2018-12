Pavićević: Sve više se polarizuje politička scena u Srbiji i sukobi postaju sve oštriji

Profesor na Fakultetu političkih nauka Beogradskog univerziteta Djordje Pavićević ocenio je danas da se sve više polarizuje i zaoštrava politička scena u Srbiji na dve strane i da sukobi postaju oštriji.

„Da li će moći da se situacija smiri i vrati u neku normalu – teško, mislim da je otišlo daleko“, izjavio je Pavićević agenciji Beta povodom protesta „Stop krvavim košuljama“, ujedinjavanja opozicije u borbi za fer i slobodne izbore, ali i istupanju lidera Pokreta slobodnih gradjana Saše Jankovića iz politike.

On je kazao da se polarizacija ne odnosi više samo na to da li si za jednog od osnivača Savez za Srbiju Dragan Djilasa, a protiv predsednika Srbije i predsednika SNS Aleksandra Vučića ili obrnuto, te da polarizacija prevazilazi tu podelu i ide na to u kom će pravcu zemlja ići, a ne ko će vladati.

Pavićević je ocenio i da ne sumnja da će neko pokušati da prisvoji proteste i ocenio da će ako ih Dragan Djilas ili neko drugi prisvoji biti greška.

Velik broj onih koji su prethodnih puta izašli na ulicu bi od toga mogao da odustane i ocenio da je pitanje da li bi uopšte velik broj gradjana i izašao na ulici da ih pozovu predstavnici političkih opcija.

Govoreći o odluci Jankovića da napusti politiku, on je ocenio da je Janković trpeo pritiske iznutra da se priključi opozicionom frontu.

On je kazao da može i dalje biti onih koji bi bila treća ili četvrta kolona, ali da je pitanje da li će to biti neko ko jeste realna opozicija ili neko koje tu samo figirano da na političkoj sceni zauzima to mesto.

(Beta)