Pavlović: Prodaja Instituta Jaroslav Černi firmi Milenijum tim zbog kontrole gradnje metroa

Odbornik Narodne stranke u Skupštini Beograda Miloš Pavlović izjavio je danas da vlast namerava stavi pod potpunu kontrolu Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, koji daje mišljenja za projekte poput metroa i izgradnje stanova na Makiškom polju, a da je najbolji način da to uradi prodajom firmi Milenijum tim, bliskoj vlastima.

„Poznato je da je Milenijum tim firma angažovana na projektima od krucijalnog značaja za vlast, poput Beograda na vodi, i da će sigurno biti angažovana i na izgradnji metroa i stanova na Makiškom polju“, rekao je Pavlović za Newsmax Adria.

Pavlović je naveo da je Planu detaljne regulacije za Makiško polje prethodila Studija o izvodljivosti, koju je izradio Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“, koja „nije ugledala svetlost dana“, prenela je Narodna stranka.

„Vlastima je potrebno da takve stvari stave pod potpunu kontrolu, a to mogu da urade jedino tako što će to sprovesti kroz privatnu firmu, jer je na taj način lakše kontrolisati ljude koji bi trebalo da potpišu neke dokumente. Vlast želi da taj institut, u kojem rade priznati stručnjaci, stavi pod kontrolu, a to može samo preko firme koju vlast kontroliše“, dodao je Pavlović.

(Beta)

