Pavlović: Šapić nedostojan za funkciju gradonačelnika, nastavak uništavanja Beograda

Šef odborničke grupe Narodne stranke u Skupštini grada Beograda Miloš Pavlović izjavio je danas da bi izbor Aleksandra Šapića za predstavljao nastavak „politike uništavanja Beograda“, kao i da je nedostojan za tu funkciju, jer „nema moralnih skrupula i spreman je na sve zarad ostvarivanja ličnog interesa“.

„Izbor Šapića za gradonačelnika Beograda predstavljaće nastavak politike izbora nedostojnih i pogrešnih kadrova SNS-a“, rekao je Pavlović za list Danas.

Pavlović je dodao da je Šapić osoba čiju političku karijeru prati pregršt afera, počev od „spornog doktorata na još spornijem fakultetu“, preko odnosa prema nelegalnoj gradnji na Savskom nasipu, pa do izgradnje nelegalnog objekta čiji je Šapić investitor lično.

„Sve te afere događale su se dok je Šapić vodio opštinu Novi Beograd. Svojim delima je pokazao da za njega zakon i pravila ne važe, pa se opravdano može očekivati da će tako nastaviti i kao prvi čovek uprave glavnog grada“, naveo je Pavlović.

On je podsetio na Šapićev odnos prema SNS-u do 2021. i posle 2021. i dodao da to „samo pokazuje da je reč o osobi koja nema moralnih skrupula i koja je spremna na sve zarad ostvarivanja ličnog interesa“.

„I zbog toga nije dostojan da bude izabran na funkciju gradonačelnika Beograda“, zaključio je Pavlović.

(Beta)

