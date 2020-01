Pešić: Režim u Srbiji podseća na staljinističke progone i na režim Envera Hodže

Sociološkinja Vesna Pešić izjavila je danas da ne oseća strah zbog privodjenja u policiju zbog tvita koji je pre nekoliko dana objavila a zatim i obrisala, ali da je to još jedan dokaz da je u Srbiji na vlasti „autoritarni režim koji ne može da se poredi ni sa jednim prethodnim režimom u kome smo živeli, ali podseća na režim bivšeg albanskog doživotnog predsednika Envera Hodže i na staljinističke progone“.

Pešić je, gostujući na TV N1, rekla da je u Srbiji uspostavljen politički monopol, kao i da postoje organizovane grupe za maltretiranje gradjana koje se upućuju protiv svakoga za koga se proceni da može taj monopol da ugrozi.

Ona je rekla da je u policiji odgovarala na pitanja policijskog inspektora, da je bilo četiri, pet pitanja od kojih je na neka odgovorila a na neka nije.

„Verovatno će izjava koju sam dala ići tužiocu, postoji zapisnik koji će njemu biti dostavljen, ako misli da ima nešto on će da tera ako ne neće. Spremna sam na sve“, kazala je Pešić i dodala da joj „imponuje da je u tim godinama postala tako velika državna opasnost“.

Pešić je rekla da je sporni tvit „u kome se spominje cev u glavu, za koji je navela da je mislila na sebe i na sve gradjane“ obrisala ubrzo nakon što je postavljen, nakon upozorenja jedne novinarke, koja joj je takodje napisala poruku da „zbog tvita može imati probleme zato što parapolicija špijunira odredjene ličnosti a onda se izvrće to što je neko rekao“.

„Nisam ga obrisala zato što sam se dosetila nego zbog upozorenja ljudi koji imaju više iskustva sa ovom parapolicijom, ja nisam svesna šta oni rade. Kroz ceo život nikada nisam bila svesna opasnosti nemam nikakvo osećanje straha zato što nije bilo nikakvo osećanje zle namere. Na tu opomenu sam ga obrisala, nisam znala za te špijunaze i ko to radi, ali se to upozorenje obistinilo“, kazala je Pešić.

Pešić je rekla da sada gradjani u Srbiji „mogu da vide kako su izgledali staljinistički progoni“.

„Oni stalno prave nešto, zašto su to iskopali? Najviše mi je palo na pamet da je to bacanje prašine u oči gradjanima, da nema drugog razloga nego da stalno idu te afere. Koje je razmere dobilo, smišljeno je da ljudi o tome pričaju, da se čude, da im mozak zatamne, i tako dva, tri dana i to prodje“, rekla je Pešić.

Pešić je rekla da je „opasna pojava da predsednik države koji raspolaže svom mogućom silom dozvoli sebi da proziva ne samo nju već i druge gradjane imenom i prezimenom“.

„To je apsulutno zabranjeno jer ti imas svu moguću vlast. Ja živim potpuno svesna da živimo u jednom sistemu političko-inistitucionalnog monopola, kakav je bio (u Albaniji) pod Enverom Hodžom. Mi smo živeli pod liberalnim socijalizmom, sve je bilo slobodno“, kazala je Pešić, i dodala da su crvene linije koje su postojale u bivšoj SFRJ bile da je bilo zabranjeno pričati o višestranačkom sistemu i o Titu.

Ona je rekla da u Srbiji sada „nema crvenih linija o tome šta je dozvoljeno a šta nije“.

„Kada bi se povukle neke linije bilo bi uspostavljen neki red, makar nepravedan. Gde je tu povučena crta, gde je njihova crta, gde oni mogu da stanu u svom napadanju“, kazala je Pešić i dodala da je Srbija od mandata Borisa Tadića kao predsednika Srbije otišla mnogo koraka unazad.

Ona je rekla da je predsednika Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića pogodila odluka o bojkotu predstojećih parlamentarnih izbora zato što bi nakon takvih izbora mogao samo da kaže „da smo postali Belorusija i da i on kao Lukašenko može da se pohvali da ima najveću demokratiju zato što nema opozicije u parlamentu“.

(Beta)