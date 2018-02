Počeli da nas hvale: „Srbi najpametniji, rade diplomatski, mudro, istrajno“

Srbi su danas najpametniji, imaju najbolju politiku, politiku koja je superiorna, i oni su ti u regionu koji će biti pobednici, ocenjuje bivši visoki predstavnik u BiH Kristijan Švarc-Šiling je, govoreći o političkom stanju u zemljama Zapadnog Balkana.

On je za nemački državni radio rekao da su Srbi nameravali „da pobede“ i u vreme Miloševića, ali su to pokušali tada „katastrofalnim sredstvima“.

„Danas to rade umešnom diplomatijom, mudro i istrajno. I ta istrajnost, svojstvena igranju šaha, gde znate da morate da razmišljate ne samo o sledećem, već i o naredna dva, tri, četiri poteza, odgovornima u EU oduzima svaku radost“, rekao je Švarc-Šiling u intervjuu za „Dojčlandfunk“, a prenosi „Dojče vele“.

Švarc-Šiling je izneo i ocenu da već danas imamo takvu situaciju da se ne može reći da je došlo do evropeizacije Bosne i zapadnog Balkana, nego da je došlo do balkanizacije Evrope.

„To bi mogao biti kraj priče ako se u jednom trenutku ne priberemo i pravilno ne rešimo ova pitanja u skladu sa našim vrednostima u BiH i na zapadnom Balkanu“, kazao je on.

Slični tekstovi Poslovna dilema

Novinar „Dojčlandfunka“ podsetio je da je Švarc-Šiling u takozvanoj Kolovoj Republici bio ministar za telekomunikacije i da me krajem 1992. demonstrativno napustio tu ministarsku poziciju, pošto je bio „besan zbog toga što je koalicija demohrišćana i liberala, po njegovom mišljenju, učinila premalo da zaustavi ubijanje tokom raspada Jugoslavije“.

Navodi se da je Švarc-Šiling „smatrao da je Nemačka bila obavezna da zaustavi ekspanziju Srbije na Balkanu i to u okviru NATO“, a da je „kao međunarodni medijator i visoki predstavnik u BiH kasnije pokušavao da pretvori BiH u funkcionalnu i održivu državu“.

„Raspad Jugoslavije u početku nije imao nikakve veze sa nama. To je bilo unutrašnjo-političko pitanje na Balkanu. Ali, Milošević je komunističku ideologiju zamenio etničkom ideologijom i rekao: Svaki deo zemlje gde žive Srbi treba da postane srpski. Svi mi smo mislili da on to ne misli ozbiljno, ali je on to ustvari mislio vrlo ozbiljno. Mi tada nismo ništa uradili, iako smo na svojoj strani imali najjaču alijansu na svijetu – NATO“, rekao je Švarc-Šiling u intervjuu.

(Tanjug)