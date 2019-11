Počeo jubilarni 50. protest u Beogradu: I dalje smo tu

Beogradski jubilarni 50. protest „Jedan od pet miliona“ počeo je večeras na Platou ispred Filozofskog fakulteta.

„50 subota napadanja, nasilja, prebijanja, pretnji, ucena… Mi smo i dalje tu“, poručili su organizatori protesta na Fejsbuku u pozivu za protest.

Okupljenima će se obratiti jedan od organizatora protesta Srdjan Marković i gost iznenadjenja, kako su kazali organizatori protesta „Jedan od pet miliona“.

Učesnici protesta kretaće se od Platoa do Predsedništva Srbije, zatim do zgrade Vlade i na kraju do Palate pravde.

A gost iznenadjenja će se obratiti ispred Palate pravde u Savskoj ulici, kako su ranije najavili organizatori.

I ove subote će se prikupljati potpisi za oslobadjanje Aleksandra Obradovića iz kućnog pritvora.

(Beta)