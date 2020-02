Pokret Metla 2020 odlučio da ide na izbore

Pokret „Metla 2020“ učestvovaće na redovnim izborima koji se održavaju na proleće, izjavio je član predsedništva te političke organizacije Miloš Jovanović.

„Predsedništvo Pokreta ‘Metla 2020’ donelo je odluku o izlasku na izbore. Idemo u ‘boj’, bez druga tri slova ‘kot’. Sada, u ovom trenutku, ne vidimo nijedno drugo održivo rešenje kojim bi se došlo do do promena. I to je odgovorno i državotvorno ponašanje“, rekao je Jovanović.

On je kazao da su u Pokretu ‘Metla’ potpuno svesni loših uslova za izlazak na izbore, ostrašćenosti medijske scene i javnog govora, ali je dodao da u borbi za korenite promene nema brzih i lakih rešenja.

„Promene se neće desiti preko noći, iako Srbi nekad vole laka i instant rešenja. Ne postoje prečice. Promene zahtevaju nove ljude i njih ne mogu da donesu ni sadašnja vlast Aleksandra Vučića, koja je nakaradni sistem dovela do savršenstva, ali ni bivša vlast koja je otvorila put jednom takvom sistemu“, ocenio je Jovanović, koji je i lider Demokratske stranke Srbije.

On je kazao i da će javnost uskoro biti obaveštena o novim pojačanjima za Pokret „Metla“.

Član predsedništva Pokreta Ivan Matović rekao je da su izborni uslovi loši, ali da su takvi bili i 2017. na predsedničkim izborima, i 2018. na vanrednim lokalnim izborima.

„Ne postoji energija kod naroda koja je ugašena 13. aprila prošle godine jalovim pokušajima opozicije da se na ulici izbori za pridobijanje ljudi koji su šetali protiv sistema, a ne za njih“, naveo je Matović.

On je dodao da pošto ne postoji energija za vaninstitucionalnu borbu, Pokret „Metla 2020“ se odlučio za „borbu protiv nakaradne vlasti i protiv jalove opozicije“.

„Nismo čuli nijedan konkretan predlog šta posle bojkota. Zato hoćemo da gradjanima ponudimo nešto što nije ni Vučić, ni Djilas“, zaključio je Matović.

(Beta)