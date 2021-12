Pokret Oslobodjenje pozvao na auto-litije i blokade saobraćajnica

Pokret Oslobodjenje pozvao je danas gradjane da se pridruže „auto-litijama“ i blokadama saobraćajnica u Loznici i Krupnju koje će se održati u utorak, 4. januara, u organizaciji udruženja „Zaštitimo Jadar i Radjevinu“.

Predsednik tog pokreta Mladjan Djordjević istakao je da su se „prevarili“ svi oni koji su „poverovali“ da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić „odustati od Rio Tinta“.

„Sada se vidi sva naivnost onih koji su hteli da organizuju proslave jer im je Aleksandar Vučić obećao povlačenje jednog zakona“, naveo je Djordjević u pisanoj izjavi.

Djordjević je ocenio da su Vučić i kompanija Rio Tinto koja planira da otvori rudnik litijuma u Srbiji, „čim se narod razišao, nastavili po starom“.

„Donose se novi prostorni planovi, izdaju se dozvole, a Rio Tinto nastavlja otkup zemlje u celom lozničkom kraju. Ekolozi koji ciljaju 3 odsto na izborima samo su uspeli da proćerdaju energiju naroda“, naglasio je Djordjević.

Dodao je da je bunt naroda vidjen početkom decembra na blokadama širom Srbije trebalo mnogo bolje iskoristiti.

„Kao što smo tada predlagali, trebalo je izneti zahtev potpunog ukidanja projekta Jadar i zabrane iskopavanja litijuma u Srbiji. Bilo je snage za to. Sada se najavljuje skupljanje potpisa za narodnu inicijativu, ali to nije efektan potez“, rekao je on.

Ocenio je da vlast na ustupke može naterati samo novi izlazak na ulice.

„Zato su auto-litije i najavljene blokade u Loznici i Krupnju pravi potez. Pozivamo sve jatake i simpatizere našeg pokreta, kao i sve gradjane, da u utorak u 9.30 dodju u selo Brezjak, odakle počinje auto-litija“, dodao je on.

Istakao je da je glavni zahtev, prema navodima organizatora, potpuno ukidanje projekta „Jadar“ i odlazak Rio Tinta iz Srbije.

„Vučić i (premijerka Srbije Ana) Brnabić su očigledno u dilu sa kompanijom Rio Tinto, obećali su im iskopavanje litijuma i sada ne smeju da odustanu“, rekao je Djordjević.

(Beta)

