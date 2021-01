Pokret Oslobodjenje: Štetni ugovori u namenskoj industriji udar na sistem odbrane Srbije

Jedan od osnivača Pokreta „Oslobodjenja“ Janko Todorov ocenio je da je zaključivanje štetnih ugovora u namenskoj industriji „direktan udar na sistem odbrane i bezbednost Srbije“, navodi se u saopštenju tog pokreta.

Govoreći o aferi „Krušik“, Todorov, penzionisani pukovnik Vojske Srbije, ocenio je da je Nadzorni odbor fabrike trebalo da spreči potpisivanje ugovora o prodaji oružja ispod proizvodne cene ukoliko je direktor na svoju ruku potpisao štetne ugovore.

„Predsednik Nadzornog odbora odgovara za poslovanje fabrike po Zakonu o privrednim društvima. Ipak, niko od članova nije reagovao. Zašto onda načelnik Uprave za odbrambene tehnologije i rukovodilac Sektora za materijalne resurse u Ministarstvu odbrane nisu pokrenuli smenu direktora Krušika i članova Nadzornog odbora“, pita Todorov.

Naveo je da je „neobično“ to što Vojnobezbednosna agencija nije upozorila nadležne u Ministarstvu odbrane na štetne ugovore, iako u svakoj fabrici namenske industrije ima svoje nadzorne organe.

„Poslovanje vojnih fabrika je pod strogom kontrolom države, a našu državu je nažalost preuzela jedna partija i sada je koristi za pljačku i lično bogaćenje. Afera Krušik je razotkrila celu kriminalnu piramidu koja se infiltrirala u organe Ministarstva odbrane“, kazao je Todorov.

On smatra i da je dokaz za „kriminalno udruživanje koje seže do samog državnog vrha“ to što je direktor Krušika u medjuvremenu napredovao i da je postavljen na mesto direktora fabrike „Zastava oružje“ u Kragujevcu.

„Kada nestručni, korumpirani i ljudi sa kriminalnim namerama preuzmu kormilo u sistemu odbrane, ne možemo a da se ne zapitamo kako to utiče na odbranu i bezbednost Srbije – od materijalnog stanja u vojsci, preko organizacionih kapaciteta, pa do morala vojnika i gradjana uopšte“, kazao je Todorov.

(Beta)

