Pokret za preokret prijavio Aleksandra Vučića na konkurs za direktora RTS

Članovi Kreativnog tima Pokreta za preokret potvrdili su pisanja medija da je prijava Aleksandra Vučića za mesto generalnog direktora Radio televizije Srbije stigla Upravnom odboru RTS-a i da su oni, kako kažu „pomogli u njenom pisanju“.

„Verujemo da je biografija uradjena precizno, iako smo iz nje izostavili većinu stvari koje bi mogle da naškode Vučiću za izbor na mesto generalnog direktora. Ipak, pošli smo od toga da on faktički već upravlja RTS-om i da uredjuje informativni program Javnog medijskog servisa Srbije. Iako bez preciznog termina u programu, često ima i svoje autorske emisije u ulozi voditelja, a ponekad se i kao reporter sa terena uključuje u program,“ naveli su iz Pokreta za preokret.

Oni su dodali da je najveći deo Dnevnika posvećen Vučićevim životnim dilemama i strepnjama, a njegove konferencije za štampu RTS prenosi najčešće u celosti, pa se „čak ni Dragan Bujošević nije toliko srodio sa RTS-om“.

U medijima se juče pojavila vest da je Upravnom odboru RTS stigla prijava po konkursu

za generalnog direktora u kojoj piše da je Vučić „ispunio sve uslove za vodjenje javnog servisa, koji je postao servis stranke koju vodi“.

U satiričnoj biografiji je navedeno da je Aleksandar Vučić stručnjak za medije jer je za vreme rata u Bosni i Hercegovini vodio radio stanicu Kanal S na Palama, bio ministar informisanja u vladi Mirka Marjanovića kada je uveo drakonske kazne za novinare čije se pisanje kosilo sa politikom Slobodana Miloševića i Vojislava Šešelja, strane medije označio kao špijune, ugasio nekadašnju TV B92 i pokupovao novcem gradjana sve televizije sa nacionalnom frekvencijom.

„Bolje da me primite jer se na taj konkurs niko normalan neće javiti jer ljudi, normalni, znaju da odluku ko će biti direktor donosim lično ja. A pošto vas već uredjujem bolje da to i formalizujemo. Ma šta me briga šta će reći opozicija. Vidite da imam skupštinu bez opozicije i javni servis treba da odgovara tom stanju“, piše u navodnoj prijavi na konkurs koju je pisao Pokret za preokret.

(Beta)

