Polemika Zorane Mihajlović i Radete o Moravskom koridoru i tome da li je Zorana američki agent

Poslanica Srpske radikalne stranke (SRS) Vjerica Radeta negodovala je danas što nije raspisan tender za izgradnju Moravskog koridora, kao i što će ga graditi najverovatnije američka firma za 800 miliona evra, umesto kineske za 500 miliona evra, optužila ministarku Zoranu Mihajlović da se „okoristila“ i nazvala je „američkim agentom“.

Ministarka saobraćaja Mihajlović joj je u Skupštini Srbije odgovorila da niko ništa nije ukrao, da ne postoji ugovor sa američkom kompanijom „Behtel“ o izgradnji već samo memorandum koji pokazuje jedino zainteresovanost partnera da radi na odredjenom projektu.

Ona je kazala da će se tek pošto se donesu podzakonski akti i definišu kriterijumi, videti ko su zainteresovane kompanije koje žele da rade Moravski koridor.

Mihajlović je rekla da ne postoji nijedan dokument u kome piše da Moravski koridor košta 500 miliona evra, „da je postojala priča o auto-putu“, ali ne uz to i o regulisanju reke Morave i njenih pritoka i telekomunkacionoj infrastrukturi koja je uključena sada u leks specijalis o izgradnji Moravskog koridora, koji je pred poslanicima.

Radeta je uputila kritike zbog potpisivanja memoranduma sa „Behtelom“ i to za 800 miliona evra, navodeći da je moglo sa jednom kineskom firmom da se ugovori za 500 miliona evra, kao i da se „pojavljuju i neki koji tvrde da bi to mogli da urade i za 600 miliona evra“.

„Dakle 300 miliona evra je iznos koji ste vi uzeli iz budžeta Srbije i dali ‘Behtelu’. Da li je vama dao ‘Behtel’ nešto za to, da li (ambasador Kajl) Skot, to je tema za druge organe. Ali da ste to radili legalno i putem tendera onda bismo mogli razgovarati da li je neko podneo bolju ponudu ili nije, ovako mi ne možemo da uporedjujemo“, rekla je Radeta.

Ona je rekla i da „Behtel“ prati afera u vezi gradnje auto-puta Dubrovnik- Split zbog koje je njihov pomoćnik ministra posle otkrivanja afere podneo ostavku, a potom navela i da su zbog izgradnje puta u Rumuniji predstavnici tamošnjih vlasti rekli da su svesno pogazili odredjene standarde EU da bi udovoljili „Behtelu“.

Ona je kazala da je donošenjem leks specijalisa legalizovana kradja od 300 miliona evra koju je dobio „Behtel“ i koju će, kako je ocenila, „verovatno podeliti možda Vi (Zorana Mihajlović), (američki ambasador) Skot i ne znam ko još“.

Radeta je rekla i da „svi u Srbiji znaju da je Zorana američki agent“.

Mihajlović joj je odgovorila da je ona gradjanka Srbije i da radi u interesu Srbije i navela da su se radikali više od nje sastajali po američkim i drugim ambasadama. „Iz svega onoga što znam, ja garantujem da ste se vi mnogo puta više sastali kako sa američkim ambasadama tako i sa drugim, nego što sam ja zvaničnih sastanaka imala u vladi prethodnih sedam godina“, rekla je Mihajlović.

Ona je od radikala tražila da pričaju kako su oni „sjajni i divni, a ona tamo Zorana američki špijun, što su gluposti“.

„Ja verujem da ni vi ne radite van interesa Srbije bez obzira da li bili u američkoj, ruskoj ili bilo kojoj drugoj ambasadi“, rekla je Mihajlović.

Radeta je rekla da srpski radikali nisu odlazili u američku ambasadu, ni britansku, osim onih koji su prelazili u SNS.

Zorana je pitala Radetu kako se postaje agent i kako to da nadležne službe o tome ništa ne znaju i ne reaguju. Radeta joj je odgovorila da se nada da će nadležni organi jednom da reaguju na navode radikala.

(Beta)