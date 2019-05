Političke posledice brutalno pretučenog ruskog državljanina na Kosovu

Hapšenju Mihajila Krasnoščekova, ruskog državljanina i radnik misije UN na Kosovu (UNMIK) u akciji kosovske policije u utorak data je velika pažnja, pogotovo u srpskim medijima koji podržavaju vlast, a od reakcije se nisu suzdržali ni najviši zvaničnici Srbije i Kosova.

Predsednik Kosova Hašim Tači izjavio je da je uhapšen još jedan Rus maskiran u diplomatu kako bi sprečio akciju kosovske policije, dok je predsednik Srbije za skupštinskom govornicom naveo da je to pokušaj kosovskih vlasti da se „dodvore onima koji su im celu operaciju dozvolili, te će Priština verovatno pokušati da predstavi uhapšenog ruskog administrativca UNMIK-a kao švercera koji je upleten u kriminal. „Pa će to sad na nekom novom Štrahe snimku da nam pokažu“, kazao je Vučić i naveo da je Srbija odmah obavestila Rusiju o tome.

Krasnoščenkov je sa asistentom Dejanom Dimićem uhapšen na barikadama u utorak u Zubinom Potoku zbog, kako su navele kosovske vlasti i policija, ometanja rada policije, dok UNMIK tvrdi da su oni obavljali svoje dužnosti nadgledanja i izveštavanja o situaciji.

Nakon hapšenja Krasnoščekov i Dimić su primljeni u bolnicu u Kosovskoj Mitrovici, a odmah po njihovom hapšenju počeli su da pristižu i pozivi za njegovo oslobađanje od Ambasade Rusije u Beogradu, preko šefa misije UN-a na Kosovu Zahira Tanina, do portparolke ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove, koja je hapšenja nazvala nečuvenim aktom. Krasniščenkov je pušten na slobodu posle nekoliko sati zbog diplomatskog imuniteta, a Osnovno tužilaštvo u Mitrovici je zatražilo ukidanje tog imuniteta.

Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose za Danas postavlja pitanje šta će Krasnoščenov sa ljudima koje treba uhapsiti.

– To je suština priče. Očigledno se znalo da će biti hapšenja i ko će biti hapšen i sad je pitanje da li je njegova uloga da sa njima sedi u istom objektu ili da to prati ne drugi način. To je ta vrsta diplomata koji se bave obaveštajnim radom. Nema spora da se radi o obaveštajcu ali sa diplomatskim statusom. Kosovske vlasti su ga pustile čim su ga identifikovale. Verovatno su svesne da im je to dodatni i neplanirani problem. Potpuno je druga stvar da li se on na adekvatan način predstavio prilikom hapšenja – navodi Janjić.

Komentarišući Tačijevu izjavu, Janjić navodi da Rus nije bio maskiran i da jeste diplomata.

– On je deo nekadašnje Kancelarije za zajednice. Oni sve vreme postoje i po mandatu oni su savetnici predsednika opštine, po srpskom sistemu. Po kosovskom sistemu njima tu nema mesta, ali to nije ukinuto. Kako UNMIK nije ukinut nije ukinuta ni ta kancelarija. Taj diplomata je tamo legitimno i legalno. NJegov posao jeste da piše izveštaje za UNMIK i UN i Generalnog sekretara. Po tom svom poslu je imao zadatak da prisustvuje nečemu kao što je hapšenje gde može doći do kršenja ljudskih prava – kaže Janjić. Kako dodaje, nema spora da će iz ovoga Rusija izvući probleme na sledećem razgovoru u UN prilikom izveštaja Generalnog sekretara o Kosovu. Prvi je, kako navodi, narušavanje diplomatskog imuniteta, drugi onemogućavanje da se izveštava o ljudskim pravima i treći je prekoračenje u radu policije bar u slučaju njegovog hapšenja.

UNMIK se do zaključenja ovog izdanja Danasa nije oglašavao povodom zahtev kosovskih vlasti o ukidanju imuniteta ruskom radniku ove institucije. Glavni tužilac u Mitrovici Šućri Sulja potvrdio je za RSE da je zahtev o ukidanju imuniteta podnet u sredu, kako bi počeo postupak u vezi krivičnog dela „ometanje službenog lica u obavljanju službene dužnosti“ i „učešće u grupi koja je počinila krivično delo huliganizma“. Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin naveo je da se prištinske vlasti posle puštanja Krasnoščenkova iz bolnice protivile njegovoj evakuaciji radi lečenja u Beogradu.

Premijer Kosova Ramuš Haradinaj ne želi da povezuje ovaj slučaj sa ruskom agendom. Kako je naveo „dobro je poznato da je to plan destabilizacije“. „Ne postoji mesto na Kosovu gde se zakon ne sprovodi, postoje prepreke, ali zločin neće prevladati“, rekao je Haradinaj. On kaže da će se kosovske institucije tretirati pitanje ruskog ‘diplomate’ u skladu sa međunarodnim konvencijama“.

