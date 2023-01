Politikolog: Opozicija u Srbiji nije spremna za izbore, potrebno je da se ujedini

Politikolog Boban Stojanović je danas ocenio da opozicija u Srbiji nije spremna za izbore i dodao da je potrebno da postoji jedan kandidat koji će predstavljati opoziciju na izborima, a ne više njih.

U sadašnjim uslovima „mislim da niko ne bi prošao bolje nego na izborima koji su bili u aprilu. Stranka slobode i pravde (SSP) se posvadjala sa gotovo svima u opoziciji, pritom ih napuštaju odredjeni članovi. Verujem da bi još razjedinjeniji izašli na izbore, što bi umanjilo snagu opozicije“, rekao je Stojanović za agenciju Beta.

Formiranje jakog opozicionog bloka, smatra politikolog, već u početku bi donelo veliki procenat glasova, i to bi promenilo percepciju birača, ali u ovom trenutku, to deluje „nerealno“.

„Mora da postoji opozicija, a ne opozicije, samo to daje neku nadu biračima, jer ljudi kad vide da su, sa jedne strane opozicioni batrljci sa tri, pet ili sedam odsto, a s druge strane Socijalistička partija Srbije, koji je druga u Vladi, to nije ravnopravna borba“, kazao je on.

Neujedinjenjem, kazao je Stojanović, opozicija sebi uskraćuje priliku da dodje do nekih promena, pre svega na gradskom nivou.

„Nažalost, na republičkom nivou, u nedemokratskom političkom sistemu sa izborima gde se unapred zna pobednik, suludo je uopšte razmišljati da može da dodje do promene vlasti“, ističe on.

Upitan da li misli da će biti održani izbori u Beogradu na proleće, Stojanović ocenjuje da oni neće biti održani čak ni 2024. godine ili ako ipak budu održani, to će zavisti od dva uslova.

„Jedan je da na njima (izborima) vlast ne može da izgubi, istraživanja javnog mnjenja moraju da daju sigurnu prednost da će vlast pobediti, a druga je da (gradonačelnik Beograda) Aleksandar Šapić prihvati da bude vanrednih gradskih izbora u Beogradu, što mislim da neće biti slučaj, posebno što deluje da je on prilično autonoman, nekako ga ostatak SNS ne brani i ne staje u njegovu odbranu“, kazao je on.

On smatra da će Vučić pažljivo birati sledeće korake kada se odluči za izbore.

„Vučić je shvatio da bi novi zakon o policiji eventualno mogao da animira ljude i da ih izvede čak i na ulicu i zbog toga verujem da je i odustao od njega. Tako da će pažljivo vagati sa čim sme da izadje u javnost i šta sme da radi kada se odluči da bude izbora“, kazao je on.

Stojanović je ocenio da je politička scena u 2022. godinu bila razočaravajuća i da su je obeležili izbori na kojima se „mnogo očekivalo, a nije se ništa desilo“, kao i dodatno rastakanje opozicije.

„Iako se znalo da se ništa neće desiti ni na predsedničkim ni na parlamentarnim izborima, propuštena je šansa na beogradskim izborima, jer ste imali 70.000 glasova više za opoziciju, ali zbog lošeg nastupa, prevelikog broja takozvanih bačenih glasova, ispod cenzusa, vlast je na kraju imala 56, a opozicija 54 mandata, tako da partije opozicije su uspele to da prokockaju i da zbog tih bačenih glasova omoguće bivšoj vlasti da ostane i dalje vlast“, rekao je Stojanović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.