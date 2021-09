Ponoš: Ako bude uslova za izbore, potrebna nam je referendumska atmosfera

Potpredsednik Narodne stranke Zdravko Ponoš izjavio je danas da bi opozicija, ako bude uslova za izbore, trebalo da stvori referendumsku atmosferu i da sa jedne strane budu oni koji hoće da menjaju Srbiju nabolje, a sa druge strane „ovaj režim i njegovi trabanti“.

„Jasan binarni izbor i na beogradskim i na republičkim i na predsedničkim izborima. To je najbolji scenario i Narodna stranka je spremna da podmetne ledja za tu varijantu, ali ne zavisi samo od nas da li će biti ta varijanta“, rekao je Ponoš za današnji list „Nova“.

Upitan da li postoji mogućnost da Narodna stranka na izborima učestvuje udruženo sa SSP, DS i ostalim strankama iz tog bloka, Ponoš je ocenio da se to „podrazumeva u scenariju o kojem je govorio“.

Ponoš je istakao da opozicija ne bi trebalo prihvati pristup „uzimi ili ostavi“ kada dobije predlog evropskih posrednika u dijalogu vlasti i opozicije o izbornim uslovima.

Narodna stranka se sprema za izbore na njih će izaći ako bude uslova, dodao je on.

„Čak i ako se uz pomoć Evropljana postigne dogovor o popravljanju izbornih uslova, to ne znači da treba odbaciti mogućnost bojkota do poslednjeg momenta. Jedno je dogovor, a sasvim nešto drugo je njegova primena. Niko pri zdravoj pameti ne veruje u rukovanje sa (predsednikom Srbije) Aleksandrom Vučićem. Nije bojkot cilj, ali jeste sredstvo koje treba držati pri ruci“, rekao je on.

Upitan o predlogu predsednika Dveri za Boška Obradovića o saradnji opozicije, koji sadrži sedam tačaka, Ponoš je odgovorio da taj predlog „ne zaslužuje dublje razmatranje“.

„Nije dovoljno da se neko ko se deklariše kao opozicija obaveže da posle izbora neće da saradjuje sa aktuelnom vlašću. Šta ćemo sa minulim radom? Treba li da ih amnestiramo za dosadašnju saradnju sa režimom i činjenicu da je neke od njih režim stvorio i da ih izdržava“, upitao je Ponoš.

Na pitanje da li će on biti kandidat za predsednika Srbije i da li je bilo razgovora o tome, Ponoš je odgovorio da je stanje u Srbiji takvo da „nemamo taj luksuz da predsednički izbori budu poligon za odmeravanje ličnih ambicija i podizanje partijskih listi“.

Ponoš je dodao da se isto odnosi i na predsedničkog kandidata, i istakao da je opoziciji potreban jedan, najbolji, zajednički kandidat.

„I nije merilo da on, njegova stranka i uticajni tviteraši smatraju da je dobar i najbolji. Treba nam kandidat koji može da dobije široku podršku opozicionih partija, opozicionih i neodlučnih glasača. Do takvog kandidata se ne dolazi bajanjem, nego dobrom voljom i strukom“, rekao je Ponoš.

Ponoš je naveo da je Narodna stranka „spremna za takav neultimativan i konstruktivan pristup“.

„To je varijanta vredna strpljenja i razgovora. Sve ostale su suboptimalne“, zaključio je Ponoš.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.