Ponoš: Bilčikova izjava deluje kao nesporazum, u srpskoj skupštini nema opozicije

Potpredsednik Narodne stranke Zdravko Ponoš izjavio je danas da je izjava izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimira Bilčika da su „ključni partneri u dijalogu oni koji su izabrani u parlament“ delovala kao da će Evropljani moderirati razgovor različitih političkih frakcija vlasti, jer u srpskom parlamentu nema opozicije.

„Možda je u pitanju nesporazum. Šta god da je, mi smo vratili stvari tamo gde im je mesto. Bilčikova izjava odudara od pisma komesara EU za proširenje Olivera Varheljija u kojem je naveo da ćemo imati podršku za otvaranje dijaloga vlasti i opozicije. Kao što je poznato, u skupštini nema opozicije“, rekao je Ponoš nakon sastanka predstavnika opozicije sa Varheljijem u beogradskom hotelu Hilton.

Bilčik je u sredu za televiziju N1 rekao da su ključni partneri u dijalogu oni koji su izašli na izbore, osvojili glasove i imaju podršku naroda i izabrani su u parlament.

Ponoš je naveo da je na današnjem sastanku evropskom komesaru Varheljiju preneo da bi realizaciju planiranih investicija EU od devet milijardi evra za Zapadni Balkan trebalo usloviti napretkom u ključnim oblastima evropskih integracija, kao što su vladavina prava i ceo politički segment, jer „postoji opasnost da taj novac bude uludo potrošen“ .

„Rekao sam na sastanku da investicioni plan EU od devet milijardi evra investicija za Zapadni Balkan izgleda lepo i mnogo znači, ali je to resurs koji bi, bar što se tiče Srbije, mogao da bude uludo potrošen kao što je potrošeno i naše vreme godinama razvlačenjem i obećanjima da smo na pravom putu i da postižemo napredak, a izveštaji Evropske komisije o Srbiji su isti iz godine u godinu i nedostaci se ne otklanjaju“, rekao je Ponoš.

On je dodao da je to dovelo do toga da gradjani Srbije više i ne razmišljaju ozbiljno koja je godina trenutno u opticaju i kada bi Srbija mogla da bude u EU.

„Ako bi se taj novac dao bezuslovno, a mi se nadamo da neće i skrenuli smo pažnju da to tako ne bi trebalo da bude, onda bi to izgledalo kao bezuslovna podrška režimu u Srbiji“, rekao je Ponoš.

Prema njegovim rečima, Narodna stranka je stava da bi trebalo da postoje uslovi i da je veoma važno da dotok para iz EU bude uslovljen napretkom u ključnim oblastima.

