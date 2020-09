Ponoš: Izvesne komplikacije sa isporukom Migova iz Belorusije zbog otkazivanja vežbe

Potpredsednik Narodne stranke i bivši načelnik Generalštaba Zdravko Ponoš ocenio je da će zbog odluke Srbije da otkaže učešće u vojnoj vežbi „Slovensko bratstvo“ sa Rusijom i Belorusijom izvesno doći do komplikacije oko isporuke četiri aviona Mig-29, koje je Minsk donirao Vojsci Srbiji i koji se trenutno nalaze na modernizaciji.

„(Beloruski predsednik Aleksandar) Lukašenko nije u prilici da se podrobnije pozabavi čvrstinom svog prijateljstva sa Vučićem. Izvesna je komplikacija oko isporuke četiri polovna aviona Mig-29 iz Belorusije koja bi trebalo da se realizuje početkom 2021. godine u vidu donacije. Svakolika cena ove donacije poznata je samo Vučiću. Ako se ikad realizuje, biće skupo, čak i za njegov ležeran način baratanja državnim parama i interesima“, rekao je Ponoš u intervjuu za Vreme.

Nekadašnji prvi čovek Vojske Srbije je dodao da zbog tog odustajanja od vežbe ne očekuje nagle poteze Rusije, ali je dodao da je poznato da Moskva ima „vrlo ažurno spoljnopolitičko knjigovodstvo“.

„Kao i svaka druga sila, Rusija nije spremna da knjiži negativan bilans u odnosima sa manjim partnerom. U taj bilans ulazi i tačka o energetskoj diverzifikaciji na papiru iz Vašingtona, a ući će i podela resora u novoj Vladi Srbije“, dodao je on.

On je naveo da je stanje u Belorusiji takvo da je svakako trebalo otkazati učešće VS u vežbi „Slovensko bratstvo“ ali da je to trebalo učiniti najkasnije 11. avgusta kada je Srbija podržala deklaraciju EU o izborima u Belorusiji.

„Umesto pravovremenog otkazivanja te vežbe, imali smo izjavu iz vrha države da se nadamo da nam Lukašenko neće zameriti zbog priključivanja deklaraciji EU. Ne bi me čudilo da je ponovo neko morao da zove i Minsk i Moskvu i moli za nezameranje zbog otkazivanja učešća u vežbi neki dan pred njen početak“, dodao je potpredsednik Narodne stranke.

Ponoš je ocenio da je najava povlačenja pripadnika VS iz mirovnih misija nešto što nema direktne veze sa Belorusijom, već da je reč o „traljavom i štetnom pokušaju kontrole štete“, nastale nakon potpisivanja sporazuma u Vašingtonu prema kojem će Beograd ubuduće Hezbolah tretirati kao terorističku organizaciju.

„A Hezbolah je snažan faktor, ne samo politički nego i u Libanu, gde Srbija ima vojsku u UN kontigentu. Režim, da bi smanjio rizik po bezbednost naših vojnika, a koji je sam izazvao, sprema se da napravi novu štetu. Ovaj put štetu za ugled Srbije u UN, naprasno suspendujući naše planirano učešće u mirovnim operacijama“, rekao je Ponoš.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.