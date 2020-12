Ponoš: Narod zazire od vakcinacije zbog gubitka poverenja u Krizni štab

Potpredsednik Narodne stranke Zdravko Ponoš izjavio je danas da je najveći problem u krizi izazvanoj epidemijom virusa korona potpuni gubitak poverenja u politički vrh i u Krizni štab na čelu sa epidemiologom Predragom Konom, i da zato veliki broj gradjana ne veruje u vakcinaciju, a mnogi ne veruju ni da virus postoji.

„Više se ničemu ne veruje nakon šest meseci laganja. Kon govori o ravnanju krive dok ljudi čekaju ispred ambulanti po deset sati, njih ne interesuje nikakvo zaravnavanje krive. Kada ti gradjani više ne veruju i šef te ne poštuje, a imaš 65 godina, onda ideš u penziju, pa tamo zaravnavaj šta hoćeš“, rekao je Ponoš televiziji Nova S.

Ponoš je naveo da ni predsednik Srbije Aleksandar Vučić više ne uživa poverenje gradjana kada govori o epidemiji, i dodao da se Vučić prvo odlučio da se „krije iza Kona, koji je na početku uživao poverenje, ali da sada narod više ne veruje ni Konu, a stanje se pogoršava i neko mora da odgovara“.

„Vučić je odlučio da ostavi Kona kome se ne veruje da bi mogao da podeli odgovornost sa nekim. Mogao je i Konu da izmisli ministarstvo za zaravnavanje nečega, kao što je dao Dariji Kisić Tepavčević da bude ministarka jer je dobro odigrala prvo poluvreme“, rekao je Ponoš.

Ponoš je istakao da je borba protiv epidemije u Nemačkoj „dobra mustra“, ali da je to teško postići u Srbiji, jer ne može da se poredi poverenje nacije u nemačku kancelarku Angelu Merkel i poverenje u Vučića, kome narod ne veruje.

„Kada je reč o zatvaranju, mora se uraditi analiza dobiti i troškova – zdravlje nacije je najvažnije. Vučića zanimaju samo istraživanja javnog mnjenja, pa su zato u Srbiji zatvorene škole, a otvoreni kafići“, rekao je Ponoš.

Ponoš je istakao da to što vlast pokušava da sakrije predaju Tirani elektroenergetskog sistema na severu Kosova i Metohije „pokazuje koliko je to štetno, a oni koji su doprineli takvoj ‘pobedi’ od 5:0 udomljeni su u ambasade da bi celu tu priču razgazili do kraja“.

On je naveo da nije dobro prošao Vučićev pokušaj da šuruje sa Trampovom administracijom iza ledja Evrope, i da će se sada „verovatno morati da sedi na hoklici i u Berlinu“.

Ponoš je naveo da se pojavila informacija da evropski liberali traže da Pokret slobodnih gradjana, koji je njihov partner u Srbiji, bude deo jedinstvenog opozicionog fronta u dijalogu sa vlastima o izbornim uslovima uz posredovanje EU.

„Ne mogu stranci da nam završe posao i neće nam promene doneti opozicioni političari koji radije idu na filter kafu u ambasadu nego na priredbu svog deteta. Dobićemo podršku spolja kada je zaslužimo svojom snagom“, rekao je Ponoš.

Ponoš je istakao da Narodna stranka smatra da u ovom trenutku nije najvažnije šta misle evropski liberali, nego je mnogo važnije šta misle gradjani Srbije.

„Potrebno je da napravimo opozicioni front za dijalog o izbornim uslovima koji nema bagaž izlaska na lažne izbore 21. juna. Varijanta u kojoj se ubacuju u igru oni koji su na te izbore izašli slabi opozicioni front, jer će sa njima biti lakše podložan napadima“, rekao je Ponoš.

„To svakako ne znači da do održavanja sledećih izbora ne mogu da se priključe i svi koji će imati priliku da promene mišljenje i pokažu svoj opozicioni potencijal ili da se nadju na nekoj zajedničkoj listi“, dodao je Ponoš, i ponovio da se Narodna stranka zalaže za zajednički nastup opozicije.

Ponoš je rekao da je sada prerano isticati imena opozicionih kandidata i da to nije put u pravom smeru.

„Pokušaj da se nadje zajednički kandidat podrazumeva mnogo supstancijalniji razgovor unutar opozicije. To ne može biti čovek koji bi bio marioneta bilo kog opozicionog lidera. Razumno je tražiti rešenje medju ljudima koji nisu sada toliko politički aktivni i imaju integritet. Potrebno je izmeriti da li eventualni kandidat ima šanse za uspeh, a ne da li ima podršku bilo kog opozicionog lidera“, zaključio je Ponoš.

(Beta)

