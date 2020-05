Ponoš (Narodna stranka): Nikad nisam bio pobornik metoda Šešelja i Nikolića

Potpredsednik Narodne stranke Zdravko Ponoš izjavio je danas da nikada nije bio pobornik metoda u političkoj borbi koje su uveli Vojislav Šešelj i Tomislav Nikolić, poput incidenata u parlamentu i štrajka gladju na stiroporu ispred skupštine.

„Nismo u Savezu za Srbiju razgovarali o tim metodama političke borbe, ali da jesmo, možda bismo se dogovorili da je to prava stvar“, rekao je Ponoš u emisiji „Pravi ugao“ Radio-televizije Vojvodine.

Na pitanje o odsustvu predstavnika Narodne stranke u podršci Bošku Obradoviću, Ponoš je odgovorio da je pitanje kog Obradovića bi trebalo podržati – „da li onog koji je pre 10 dana bio čvrsti zagovornik bojkota, onog koji se pre osam dana na sastanku opozicije zalagao za izlazak na izbore, ili onog koji sada kaže da sa vlastima pregovaramo o izbornim uslovima“.

„Pre nego što nešto podržite, trebalo bi da bude jasno šta podržavate. Govorim o političkom stavu koji će trajati duže od 10 dana“, rekao je Ponoš.

Kazao je da ima razumevanje za gradjane koji podržavaju Obradovića, ali ne i za političke aktere koji to čine na način kako čine.

„Da li je ideja da ga ohrabre da izdrži do kraja, ili da se on odgovori od toga, ili da se samo nakače na to što on radi i nešto što je uspešno i zapaženo. Ako ga podržavaju, neka onda i oni štrajkuju gladju, to bi bilo primereno“, rekao je Ponoš.

Naveo je da je predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić na sastanku opozicionih lidera izneo neobičnu ideju po kojoj bi opozicija trebalo da učestvuje na izborima sa „Listom za bojkot“.

„Ta ideja nije privukla veću pažnju niti je podržana od ostatka opozicije, a Tadić ju je nakon dva sata na televiziji ipak predstavio javnosti. Smatram da je ideja legitimna i da je sasvim u redu da Tadić proveri na izborima kolika je podrška gradjana za tu ideju“, dodao je on.

Povodom Tadićeve zapitanosti da li SZS postoji, Ponoš je kazao da ako SzS „jednog dana prestane da postoji“, to trebalo da saopšti neko ko je član.

„A ako vest dodje od nekoga sa strane, očekivao bih da muštuluk za tu informaciju ipak uzme (predsednik Srbije) Aleksandar Vučić, a ne Boris Tadić“, rekao je Ponoš.

Ocenio je da je odluka Pokreta slobodnih gradjana (PSG) da promeni stav i izadje na izbore „greška na koju PSG ima pravo“.

Dodao je da je ta odluka doneta u lošem trenutku, kada su uslovi gori nego što su bili i kada je i u Briselu sve jasnije da nema uslova za izbore u junu.

„Takva odluka PSG remeti ranije postignuto jedinstvo oko neizlaska na izbore, ali uspeh bojkota ne dovodi u pitanje“, dodao je Ponoš.

Ponoš je precizirao da Narodna stranka nije preispitivala odluku o bojkotu izbora i da „na tu temu postoji puno jedinstvo u rukovodstvu stranke“.

„Najvažnije je da oni u opoziciji kojima narod veruje ne prokockaju poverenje gradjana. U politici je reč nešto što vredi. Postoje političari koji kažu da je politika veština mogućeg. To je tačno, ali unutar neke politike, nečega što ste obećali. Ako je to samo uopšteno veština mogućeg, zašto bismo onda menjali Vučića za nekog drugog“, upitao je on.

Ponoš je dodao da su oni kojih izlaze na izbore „napravili i finansijsku računicu, jer će sa 10 poslanika u Skupštini Srbije dobijati 30.000 evra mesečno i moći da finansiraju stranku“.

„Mi bojkotom nemamo ništa od toga, nego imamo samo ime, obraz i da držimo reč. Gradjani bi to trebalo da znaju. Oni koji izlaze na izbore više vode računa o svojoj stranci nego o interesima gradjana“, zaključio je Ponoš.

(Beta)