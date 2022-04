Ponoš: Opozicija mora da nadje način da saradjuje

Predsednički kandidat koalicije „Ujedinjeni za pobedu Srbije“ Zdravko Ponoš smatra da opozicija, „bez obzira na istoriju raznih nesporazuma i neslaganja“, mora da nadje način da komunicira i sarađuje.

Ponoš je rekao za sutrašnji broj lista Nova da je kritikovao sastajanje sa (predsednikom Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandrom) Vučićem „kome nije prethodio dogovor unutar opozicije“, prenela je Nova. rs

Dodao je da je „naknadno objašnjeno da je Dragan Đilas na taj sastanak išao u svoje lično ime i u ime Stranke slobode i pravde“.

„I u toj varijanti mislim da je to bilo pogrešno, ali to je njegovo legitimno pravo“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, to nije bila prva stvar oko koje se nije složio sa Djilasom.

„Nije bila prva stvar oko koje se nismo slagali, a posle toga nastavili da komuniciramo. Izvesno ni posljednja“, rekao je Ponoš.

Naveo je da nije tražio podršku za predsedničku kandidaturu.

„Što se tiče podrške, nisam je ja tražio, nego je od mene traženo da prihvatim da budem kandidat. Mislim da rezultat koji sam ostvario daje za pravo onima koji su se založili za moju kandidaturu“, rekao je on.

Upitan s kim bi radije sarađivali posle svega – sa Đilasom ili Jeremićem, Ponoš je odgvorio da na tu stvar ne gleda kao na pitanje ličnih afiniteta.

„Bez obzira na istoriju raznih nesporazuma i neslaganja, opozicija mora da nađe način da komunicira i sarađuje“, rekao je on.

Naveo je da je „pred Srbijom delikatan period“ a da će, kako je ocenio, „režim pokušati da podeli odgovornost, idealno s nekim ko u ovih deset godina nije bio njihov koalicioni partner.“

„Smatram da je važno da opozicija ostane pri stavu da neće sarađivati sa Srpskom naprednom strankom“, rekao je on.

Ocenio je i da je „to već dovoljna polazna osnova za traženje modaliteta za saradnju unutar opozicije“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.