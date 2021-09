Ponoš: Pripadnci BIA maltretirali Katića na aerodromu zbog Marka Vidojkovića

Potpredsednik Narodne stranke Zdravko Ponoš rekao je danas da su pripadnici Bezbednosno informativne agencije (BIA) „skoro četiri časa maltretirali i mučili“ na beogradskom aerodromu Konstantina Katića jer su sumnjali da je na Tviteru podržao Marka Vidojkovića koji je javno vredjao predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ponoš je na konferenciji za novinare rekao da je „maltretiranje i mučenje“ Katića obavljeno u prostorijama BIA na Aerodromu Nikola tesla i da su u njemu učestvovala dva pripadnika BIA dok je treći stajao ispred vrata.

Ponoš je najavio krivične prijave protiv pripadnika BIA te istakao da Narodna stranka traži političku odgovornost direktora BIA Bratislava Gašića.

„Gašić mora odmah da bude smenjen“, rekao je potpredsednik Narodne stranke.

Ponoš je rekao i da su pripadnici BIA maltretirali, šamarali i terali Katića da kleči, te da su mu rekli da ne sme nikom da kaže šta dogodilo.

Rekao je i da je Katić, sa advokatom, bio kod lekara i da ima lekarsko uverenje o povredama.

Ponoš je rekao da je Katić mašinski inženjer i da nikada nije osudjivan, te da su pripadnici BIA prema njemu, u nedelju, postupili protivzakonito.

Prema njegovim rečima, uz šamaranje Katić je trpeo i „psihičko maltretiranje“.

„Kada su ga odvodili ( sa radnom mesta) legitimisali su se , zahtevali su da prizna da je autor tvita u kojem se pozivaju ostali tviterši da urade isto što je i uradio Vidojković“, rekao je Ponoš.

Dodao je da su pripadnici BIA zahtevali od Katića da to prizna.

„Bio je prinudjen da kleči, bio mu je oduzet mobilni telefon, nije mogao da se javi advokatu, posle fizičkog maltretiranja bio je izložen pretnjama da će ga baciti kroz prozor, da neće moći da vidi dete, da će ga snaći imovinski problem…“, rekao je on.

Ponoš je preneo i da su pripadnici BIA Katiću rekli da ako prizna da je autor tvita da više neće imati probleme.

On je preneo i da su pripadnici BIA rekli Katiću da će mu, ako ne prizna, kako je naveo, “ zagorčati život“ i da će morati da ode iz zemlje.

„To iživljavanje je trajalo skoro četiri sata i uz zahtev da ne sme da kaže šta se desilo“, rekao je potpredsednik Narodne stranke.

Prema njegovim rečimna, pušten je nakon što ga je advokat Nikola Lakić tražio po beogradskim policijskim stanicama i raspitivanja gde je .

Ponoš je naveo da su, prethodno istoga, „režimski tabloidi i televizijske stanice pisale o autoru tog tvita i navodili da autor podržava Narodnu stranku.

„Počeo je lov na veštive i oni su tražili ljude koji tvituju i podžavaju Narodnu stranku“, rekao je on.

Ponoš je napomenuo i da Katić ima svoj tviter nalog i da je predsednik mesnog odbora Narodne stranke u Medakoviću.

„Rekli su mu da to što je njega snašlo da će snaći njegovog šefa Vuka Jeremica i ostale,… nisu ga uplasšili i zato obaveštavamo javnost da se to nikome više ne bi dogodilo“, rekao je on.

Ponoš je ukazao i na odnos gradjana prema vlasti u Srbiji. „Bez namera da pravdam bilo kakve psovke u javnom prostoru ali bar pola Srbije psuje ovu vlast a psovale su se i druge, kada nešto ne valja“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, nekada se psovanje vlasti ignorisalo, nekada su hapšeni a nekada prebijani oni koji psuju vlast.

Napomenuo je i da situaciaj sa tvitom ne zaslužuje angažovanej BIA.

„Ko god da je napisao taj tvit“ može da se govori o uvredi a ne o pretnji i nije nešto što zahteva angazovanje BIA“, rekao je on.

Ponoš je oštro kritikovao BIA, te azao da u tu službu, može da bude primčjen bilo ko, ukoliko tako odluči direktor.

On je pitao i da je BIA postala „pretorijanska garada“ vlasti.

Član advokatskog tima Narodne stranke Ognjen Radić je rekao da su pripadnici BIA izvršili „veći broj krivičnih dela, kao i da su izašli van granica svoje nadležnosti“.

„Pored toga što Zakonom o BIA nije propisano da smeju da postupaju u ovakvoj situaciji, oni nisu ovom prilikom imali niti naredbu od suda, niti su imali naredbu od strane tužilaštva.

Postupali su potpuno samoinicijativno, po nečijoj naredbi od svojih šefova iz BIA“, rekao je Radić.

Prema njegovim rečima, krivično delo uvreda rešava se privatnom tužbom nadležnom sudu, a pošto takva tužba nije podnesena, BIA nije imala osnov za takvo postupanje.

On je istakao da su načinjena krivična dela zlostavljanje i mučenje, zloupotreba službenog položaja, kao i protivpravno lišenje slobode.

(Beta)

