Ponoš: Pritisak za fer izbore, kroz dijalog sa vlastima uz sekundante iz Brisela

Potpredsednik Narodne stranke (NS) Zdravko Ponoš izjavio je danas da će opozicija vršiti pritisak da izbori najavljeni za april 2022. godine budu održani pod fer uslovima, a način da se do toga dodje jeste dijalog vlasti i opozicije uz posredovanje Evropske unije (EU) koja bi trebalo da bude garant da će se dogovoreno sprovesti i garant za tumačenje dogovorenog.

„Bićemo spremni da izadjemo na izbore ako se uslovi stvore, a ako budu kao i na prethodnim, fiktivnim izborima, onda na njima nemamo šta da tražimo. Pred nama je godinu i po dana i za to vreme može mnogo toga da se promeni. Ozbiljna opozicija se uvek sprema za izbore. Ne može da počne da se sprema za izbore tek kada se stvore uslovi za fer izbore“, rekao je Ponoš televiziji Nova S, prenela je NS.

Ponoš je, upitan da li bi o izbornim uslovima razgovarao sa novim predsednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem, odgovorio da bi sa njim razgovarao kao sa predstavnikom vlasti, ali da bi voleo da „sekundant bude neko iz Brisela“.

Potpredsednik NS je naveo da je, na osnovu dosadašnjih razgovora, „prilično uveren“ da su i druge stranke prave opozicije spremne na suštinski dijalog, a ne na fiktivni, kakav je bio prethodni na Fakultetu političkih nauka.

Ponoš je rekao da je najava raspisivanja prevremenih parlamentarnih izbora za april 2022. godine dobra vest.

„Mi, koji nismo učestvovali na izborima 21. juna, mi smo te izbore dobili, jer smo rekli da je smisao bojkota u tome da se na sledeće izbore neće čekati četiri godine. To smo obećali i to se sada dešava. Znali smo da je vlast koja proizadje iz takvih izbora, na kojima neće učestvovati niko ko je prava opozicija, neodrživa“, rekao je Ponoš.

Ponoš je dodao da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić preračunao, jer nema ni fiktivnu opoziciju u parlamentu, a nema ni onih kojima je skupljao glasove.

„Priroda vlasti je ogoljena ovakvim raspisivanjem sledećih izbora, praktično pre nego što su formirani vlada i parlament nakon prethodnih izbora. Dakle, sve je onako kako smo očekivali“, rekao je Ponoš.

Upitan o novoj Vladi Srbije, Ponoš je odgovorio da je loše je što će u vladi biti ljudi „koji nemaju profesionalni integritet“.

„Vučić je rekao da će to biti štih proba, a u vladi neće biti nekih velikih štihova. Jedino ime koje sam čuo kao novo je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, koja je dobro radila svoj posao. Njeno lice izgleda malo neobično u tom ansamblu, a ostalo je manje-više već vidjeno“, rekao je Ponoš.

„Kakve veze ima da li će biti ministarstvo za selo ili ministarstvo za prekoredno dodeljenu trafo stanicu, u čemu je razlika? Ta ministarstva se prave kao timovi unutar izbornih štabova vladajuće stranke i Vučića na osnovu rezultata ispitivanja javnog mnjenja. Ono što IPSOS javi ove nedelje, sledeće nedelje se pravi ili tim ili ministarstvo, ali ne da bi nešto rešavali nego zato da bi se time mahalo u javnosti“, dodao je Ponoš.

Ponoš je, povodom sutrašnje sednice Glavnog odbora Narodne stranke koja će biti održana u Čačku, rekao da će biti razmatrana najvažnija stranačka i državna pitanja.

„Narodna stranka smatra da spoljna politika, kao i unutrašnja, ekonomska i kulturna politika mora da se vodi institucionalno, jer je to previše ozbiljna stvar i državna stvar da bi je vodio jedan čovek i tim njegovih bliskih saradnika, koji iza sebe imaju malo novinarskog iskustva, ili nekog drugog iskustva. To nije dovoljno. Ako institucije rade svoj posao i ako posao date ljudima od struke, onda će to valjati“, zaključio je Ponoš.

(Beta)

