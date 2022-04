Ponoš: Protivim se uvodjenju sankcija Rusiji, one pogadjaju samo običan narod

Drugoplasirani kandidat na predsedničkim izborima Zdravko Ponoš izjavio je danas da je protiv eventualnog uvodjenja sankcija Rusiji i da je to posledica iskustva Srbije iz 90-ih godina.

„Iako je i tada govoreno da su sankcije usmerene na rušenje režima Slobodana Miloševića, to ga nije srušilo nego ojačalo, a unesrećilo je gradjane ove zemlje. Nije ni sada smišljen novi, hirurški precizan režim sankcija koji se ne bi odrazio na kvalitet života običnih gradjana u Rusiji“, rekao je Ponoš u intervjuu za televiziju N1.

Ponoš je, medjutim, dodao da to nema veze sa njegovim stavom o ruskom napadu na Ukrajinu.

On je ocenio da je pitanje sankcija Rusiji stvar obaveza koje je predsednik Aleksandar Vučić preuzeo pre izbora i za koje smatra da će morati da ih realizuje sada, kada je glasanje završeno.

„To odlaganje ima svoju cenu i sada će doći do ubrzanja, pa će možda morati da se ide i korak dalje“, rekao je on.

On je rekao da je teško proceniti koliko će trajati rat u Ukrajini ali da će posledice ostati dugoročne sve i da se borbena dejstva završe u dogledno vreme, jer je svet sada prekomponovan.

Komentarišući reakcije na isporuku kineskog raketnog sistema PVO FK-3 Srbiji, Ponoš je rekao da to ne predstavlja neko iznenadjenje, jer se o tome znalo i ranije, ali da je vlast napravila problem od toga najavama da će se desiti nešto spektakularno i nevidjeno.

„To je defanzivno naoružanje za kojim postoji potreba, cena je razumna i nema problema da se to nabavi. Loše je to što postoji netransparentnost, i finansijska i svaka druga. Ali teško da je to napravljeno a da nije dobijena makar neka prećutna saglasnost Zapada, jer to ne ugrožava bilo čiju bezbednost u regionu“, rekao je on.

Ponoš je ponovio da razmišlja da oformi stranku ili pokret, koji bi bio pozicioniran na političkom centru, ali da će to sve zavisiti od toga koje ljude bude uspeo da okupi oko sebe u narednom periodu.

„Ako ti ljudi budu dobri, onda će biti i stranka. Pitanje je da li će to sve biti dovoljno zrelo da se pojavi na sledećim izborima, ali pokreti i stranke se i prave da se izmere na izborima“, rekao je on.

Komentarišući odluku lidera Stranke slobode i pravde Dragana Djilasa da ode na razgovore sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, Ponoš je rekao da je za taj sastanak saznao iz medija i da misli da „bi bilo ok“ da je bio obavešten i lično, bez obzira da li bi se on složio sa tom idejom.

Ponoš je negirao da je o pravljenju stranke ili pokreta razgovarao sa Savom Manojlovićem ili Dejanom Bodirogom. Iako su to ljudi koje veoma ceni, Ponoš je naveo da ne smatra da bi njima bilo interesantno da se na taj način bave politikom.

Govoreći o vladiki Grigoriju, Ponoš je rekao da je sa njim više puta razgovarao o mnogim vrednosnim pitanjima, ali da od njega nije tražio dozvolu da se bavi politikom.

(Beta)

