Ponoš: Rat u Ukrajini drastično se odražava na Srbiju jer imamo privatnu državu

Predsednički kandidat koalicije „Ujedinjeni za pobedu Srbije“ Zdravko Ponoš kazao je da Srbija ne sme dozvoliti da se ratna kriza u Ukrajini nametne kao glavna tema, već da se treba posvetiti izborima, koji utiču živote gradjana i na to kako će se taj rat odraziti na sve.

„Zašto sada imamo situaciju da se rat u Ukrajini na nas odražava i politički i bezbednosno i ekonomski da je to tako drastično. Pa zato što imamo privatnu državu, zato što se ova država vodi kao privatno vlasništvo“, kazao je Ponoš na konvenciji u Kruševcu.

On je ocenio da predsednik države Aleksandar Vučić, umesto da sagleda šta se dešava i kako to da „amortizuje, pravi paniku“.

„Ali nije to slučajno, to je posledica tri elementa njihovog načina vladanja, to su bahatost, nekompetentnost i šlihtanje na medjunarodnoj sceni. Ima još jedan razlog, a to je ta škola koju je ta vlast prošla ’90-tih godina kad je kriza, ratna kriza, to je prilika da se neko obogati“, kazao je on.

Ponoš je potvrdio da su energenti važni, ali kako je rekao, postoje alternativni putevi snabdevanja, i dodao je, gas jeste problem, ali ni oni koji ga nabavljaju, kao ni oni koji ga koriste u Evropi, neće dozvoliti da sebi prave štetu.

Srbija, smatra on, treba da vidi kako će se odraziti to što Rusija i Ukrajina drže četvrtinu svetskog tržišta žitarica, što više neće biti tako, ne samo zbog rata već i zbog luka koje će biti u blokadi.

„Za Srbiju to može da bude i prilika. Imamo dovoljno žitarica za sebe, možda može tu nešto da se zaradi, cena će da raste, a tamo nevolja neće da se završi za par meseci, ozbiljna vlast bi razmišljala o tome“, naveo je Ponoš.

On je poručio da je vreme da Srbija konačno dobije administraciju, a ne vlast, odnosno ljude koji su dobili na odredjeno vreme priliku da pomažu da se neke zajedničke stvari dobro i kvalitetno rade na što jeftiniji način.

Nosilac liste „Ujedinjeni za pobedu Srbije“ na predstojećim parlamentarnim izborima Marinika Tepić kazala je da je vreme za „korenite promene“, da je „potpuno zrelo širom Srbije“, te da ljudi koji su na toj listi znaju kako se voli i vodi Srbija i oni će sprovesti četiri ključne tačke programa, a to su povratak pravde, uspostavljanje ekonomskog patriotizma, čovek na prvom mestu, život ispred profita.

Ona je upitala i kako je direktor Bezbednosno-informativne agencije Bratislav Gašić „uspeo da se oslobodi“ optužbi za smrt pilota Omera Mehića i cele njegove posade i jedne bebe, a odgovarao „samo zbog vredjanja novinarke i kako je nakon toga nagradjen i postao prvi čovek Službe bezbednosti“.

Zamenica predsednika Demokratske stranke Dragana Rakić poručila je da će aktuelna vlast odgovarati za sve žene koje su godinama obespravljene.

„Svi Gašići u Srbiji odgovaraćete za sve doktorke koje ucenjujete specijalizacijama jer ne žele da se učlane u vašu kriminalnu organizaciju, jer ne skupljaju kapilarne glasove. Odgovaraćete za sve profesorke koje su imale problem jer nisu htele da botuju, za sve majke koje sa aerodroma u svet ispraćaju decu“, poručila je ona.

Potpredsednik Narodne stranke i jedan od kandidata za poslanika Miroslav Aleksić kazao je da će doći dan kada će svi morati da odgovaraju za učinjeno i kada će gradjanima biti vraćeno dostojanstvo.

„Vredjaju nas svaki dan, šalju poruke sa ružičastih televizija, Srbija može da se ujedini, da pobedjuje, treba da bude ozbiljna zemlja, a ne da ima predsednika koji se prenemaže“, poručio je Aleksić.

Predsednik Pokreta slobodnih gradjana Pavle Grbović, govoreći o obrazovanju u Srbiji, kazao je da „srpski obrazovni sistem garantuje neuspeh, jer 48 odsto profesora u osnovnim školama i 51 odsto u srednjim školama nema stalni radni odnos“, a to su ljudi kojima poveravamo decu da presudno utiču na njihov razvoj.

Izborna lista „Ujedinjeni za pobedu Srbije“, na kojoj je i 11 kandidata za poslanike sa područja Rasinskog okruga, i njen presednički kandidat Zdravko Ponoš, predstavljena je večeras u punoj sali bioskopa Kruševac.

(Beta)

