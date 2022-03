Ponoš: Srbija ne sme da prizna nezavisnost Kosova i Metohije

Predsednički kandidat Ujedinjene Srbije general Zdravko Ponoš, izjavio je da nijedna demokratski izabrana vlast u Srbiji ne sme da prizna nezavisnost Kosova i Metohije.

Ponoš je za Novi magazin kazao da Srbija mora da pomogne svim stanovnicima svoje južne pokrajine, i Srbima i Albancima, da žive kvalitetnije i u miru.

„Onog momenta kada je Aleksandar Vučić počeo da koristi Kosovo kao mehanizam dodvoravanja zapadnim silama, tada su kola krenula nizbrdo. Prilično je očigledno da je on i došao na vlast obećavajući da će Kosovo da reši u skladu s interesima zapada. On je dao Prištini sve što je od njega traženo, a Beograd i Srbi na Kosovu nisu dobili ništa“, istakao je on.

Ponoš je s žaljenjem konstatovao da se vlast nije izborila ni za formiranje Zajednice srpskih opština.

„I sad se on (Vučić) žali naciji kako je prevaren. Ozbiljan predsednik bi se preispitao i rekao: ‘Ne da ne treba da se kandidujem, već moram sam da odem kad sam dozvolio da budem tako izmanipulisan’. Skandalozno je bilo sedenje na hoklici u Vašingtonu, kada je Kosovo nosio kao izbornu donaciju u kampanji Donalda Trampa. To nikada ne bi uradio nijedan odgovoran predsednik države“, naglasio je on.

Dodao je da je Aleksandar Vučić iskoristio Srpsku listu, koja je filijala SNS-a, za stvaranje sopstvene glasačke mašinerije na Kosovu, pod pretnjama i ucenama.

„Ministri Srpske liste ne zastupaju interese srpskog naroda, već se bave nekim mračnim poslovima“, ocenio je Ponoš.

(Beta)

