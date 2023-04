Ponoš (SRCE): Vučić se verovatno saglasio da Srbija preko članice NATO izvozi municiju u …

Predsednik pokreta Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš izrazio je danas uverenje da je uz saglasnost predsednika Srbije Aleksandra Vučića potpisan ugovor sa kompanijom iz SAD za snabdevanje Ukrajine municijom, tako što je takav izvoz ugovoren sa nekom od zemalja članica NATO-a, odakle se municija šalje u Ukrajinu.

Ponoš je za televiziju N1 rekao da su SAD poverile obezbeđivanje municije za Ukrajinu dvema kompanijama, a da su predstavici jedne od tih kompanija u martu imali sastanak u srpskom Ministarstvu odbrane. Dodao je da je tada moguće da je takav ugovor sklopljen, jer srpske fabrike namenske industrije jedine proizvode municiju kompatibilnu sovjetskom naoružanju, kakvo se koristi u Ukrajini.

„Ne radi se o verovanju ili neverovanju, treba proveriti. U tom ratu troše se velike količine artiljerijske i pešadijske municije. U zemljama NATO saveza nema takve municije na skladištima“, rekao je Ponoš koji je i bivši načelnik Generalštaba Vojske Srbije.

On je optužio Vučića da je „očigledno da Srbija nije do sada uvela sankcije Rusiji“, od čega bi građani i zemlja imali koristi jer bi bio ispunjen zahtev za usklađivanje spoljnje politike sa EU, a da je „očigledno pristao“ na ono što se ne vidi, odnosno na izvoz municije u Ukrajinu, od čega samo on ima koristi.

Ponoš je rekao da bi se odgovor na pitanje da li Srbija izvozi oružje u Ukrajinu mogao naći i proverom informacije „da li je u ‘Krušiku’ od 15. marta došlo do povećanja proizvodnje“.

„Jedna je stvar da li imate ugovor kojim direktno izvozite (municiju) a druga stvar je da li ste tako nešto izvozili NATO zemljama da se reeksportuje u Ukrajinu. Pitam naše Ministarstvo odbrane da li je bilo takvih aranžmana i ugovora, da li je bilo izvoza, da li se sad spremaju, i da li je došlo do povećanja proizvodnje u ‘Krušiku'“, kazao je Ponoš.

Dodao je da se radi o „tajnom dilu vlasti koja je uzurpirala državu“, od čega država neće profitirati.

Na pitanje da li očekuje raspisivanje prevremenih parlamentarnih izbora, Ponoš je odgovorio da će ih kao i do sada Vučić raspisati kada njemu to odgovara, a da bi za opoziciju bilo važno da ima „jedinstven front oko izbornih uslova“, da između ostalog, ne budu održani u isto vreme lokalni i parlamentarni izbori.

(Beta)

