Ponoš: Udružena opozicija je trenutno u blokadi

Potpredsednik Narodne stranke Zdravko Ponoš izjavio je danas da je Udružena opozicija Srbije (UOPS), kao format u okviru kojeg su Narodna stranka i Stranka slobode i pravde (SSP) saradjivali, trenutno blokirana, a da je saradnja unutar opozicije potrebnija nego ikad, bez obzira u koliko kolona će se jednog dana izlaziti na izbore.

„Narodna stranka i veći broj članica UOPS-a insistiraju da UOPS izadje u javnost sa usaglašenim zahtevima za izborne uslove koje mogu da prihvate i podrže i druge opozicione stranke, uključujući i one koje su izašle ne izbore u junu“, rekao je Ponoš u intervjuu današnjem izdanju lista „Danas“.

„U medjuvremenu iz medija, od strane Pokreta slobodnih gradjana (PSG), obavešteni smo da na izbornim uslovima separatno rade SSP, Demokratska stranka (DS) i PSG, koji nije član UOPS. To je nova realnost“, dodao je Ponoš.

Ponoš je istakao da Narodna stranka ima čvrst stav oko toga ko ima kredibilitet da „ispregovara zahteve o izbornim uslovima“.

„Potrebno je da se izvrši pritisak na režim kako bi što pre krenuo dijalog i da bi ostalo dovoljno vremena za implementaciju dogovorenog“, rekao je on.

Ponoš je dodao da je potreban i „supstancijalan razgovor“ sa evropskim posrednicima.

„Otvorena pisma neće pomoći, uostalom, kao ni urbane legende da neke evroposlaničke grupe imaju ultimativne zahteve za propiranje političke biografije pojedinih političkih aktera u Srbiji kao preduslov njihove podrške za pregovore vlasti i opozicije u Srbiji“, rekao je Ponoš.

Ponoš je naveo da veruje da su stranke Borisa Tadića, Sergeja Trifunovića i Nebojše Zelenovića izašle na izbore 21. juna zbog „sebične kalkulacije“ nakon što je vlast spustila cenzus na tri odsto. On je dodao da i etabliranim strankama nije strano da zbog instinkta preživljavanja zanemare javni interes, što je legitimno pravo i kalkulacija koja nosi svoje posledice, ali da im je „ovog puta kalkulacija bila loša“.

„Stranke koje su održale reč, bojkotovale izbore i dovele u pitanje svoju egzistenciju zbog javnog interesa imaju takodje legitimno pravo da ove prve ne prihvataju kao kredibilne partnere za razgovore o narednim izborima“, rekao je Ponoš.

„Ne možemo da se oslonimo u ovoj političkoj borbi na one kojima izborni uslovi postanu prihvateljivi kad režim spusti cenzus. To možda može takvu opoziciju da uvede u parlament, ali Srbiju garantovano ostavlja u blatu. Narodna stranka nije zainteresovana za takve kalkulacije“, dodao je on.

Ponoš je istakao da oni koji su se „upecali na tri odsto i oni koji su već najavili svoje personalne kanidature na budućim izborima“ nisu reper po kojem će se voditi Narodna stranka.

„Ako bi se ponovili izborni neuslovi iz juna, Narodna stranka ponovo neće učestvovati u izbornoj farsi. Za sada nema na šta da se izadje, a neće ni biti ako se ne izborimo za uslove. Istrčavanje sa ideološkim kolonama i kandidatima je pravljenje ražnja dok na vidiku nema ni zeca ni šume“, rekao je Ponoš.

On je, povodom nedavne posete Beogradu ministra spoljnih poslova Rusije Sergeja Lavrova, rekao da je Lavrov bio u Srbiji u okviru svoje regionalne turneje tokom koje je „obavio redovno inventarisanje ruskih interesa u regionu“.

„Ne verujem da je Vučić imao bog zna šta da interveniše sa svoje strane. Posebno nakon vašingtonskog proćerdavanja kosovskih akcija. A za pravdanje poseta je prekratko trajala“, kazao je Ponoš.

Upitan o budućem uticaju bivše državne sekretarke SAD Madlen Olbrajt na rešavanje pitanja Kosova i Metohije, Ponoš je rekao da će „teško doprinos rešavanju tog pitanja dati neko sa toliko kostura u ormaru i odsustvom svesti o tome, čak i u životnoj dobi u kooj se ljudi obično pripremaju da se sretnu sa istinom o sebi“.

„Pažnju bi trebalo usmeriti na tim koji će preuzeti vodeće pozicije u Stejt departmentu. Nekolicina je stasala za vreme Klintonove administracije kada se razgorevala balkanska tragedija, a neki su tome dali i svoj profesionalni doprinos. Za njih je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pročitana knjiga i neće propustiti priliku da mu iz ruku uzmu ono što je Grenelu olako obećao kao prilog Trampovoj predizbornoj kampanji“, zaključio je Ponoš.

(Beta)

