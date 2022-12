Ponoš: Vlada neće tražiti da se naša vojska vrati na Kosovo; to je zaludivanje

Lider pokreta „Srbija centar“ Zdravko Ponoš izjavio je da Vlada Srbije neće poslati zahtev KFOR-u za povratak srpske vojske i policije na Kosovo i Metohiju.

„Pa i Vučić je sam rekao da taj poziv neće uroditi plodom i onda se postavlja pitanje zašto to radi? A to radi zbog unutrašnje političke upotrebe, da ostane zapisano da je i to pokušano“, rekao je Ponoš za današnji list Nova.

Kako je naveo, „to ničemu ne služi osim za hranjenje nerealnih očekivanja, ponižavanje i manipulisanje ljudi koji stoje na barikadama i smrzavaju se“.

„A i da uzmemo u obzir da se to dopusti, šta bismo mi s tim radili? Navodi se u Rezoluciji 1244 da je moguće vratiti nekoliko stotina ljudi i to za misije u okviru zaštite kulturne daštine, čuvanje granice, deminiranje… Tu ne bi bilo patroliranje ulicama Prištine i Mitrovice, ta priča je zaludjiivanje“, rekao je Ponoš.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.