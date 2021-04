Ponoš: Vlast će se preigrati, ali opozicija mora da uradi svoj deo posla

Potpredsednik Narodne stranke Zdravko Ponoš izjavio je danas da će se vlast „preigrati“, ali da opozicija mora da uradi svoj deo posla da bi se u Srbiji dogodile promene.

Kako je saopšteno iz te stranke, Ponoš je rekao da je stanje u opoziciji dobro, ali da nije „dovoljno dobro“ i da joj stvari neće pasti s neba već će morati mnogo da radi.

„Pitanje je vremena kada će se preigrati vlast koja neprekidno pleše na ivici incidenta i poigrava se brojem umrlih od korone, uzgajanjem marihuane na ‘Jovanjici’, trgovinom oružjem i nestankom ljudi poput Vladimira Cvijana“, rekao je Ponoš.

On je ocenio da će se dogoditi incident koji će izvesti ljude na ulicu.

„Stanje u društvu je takvo da postoji ‘solidan pritisak u loncu’ a vlast kupuje privremeni mir vitaminima i sa 30 evra pomoći. Važna je i uloga opozicije, a neophodna komponenta smeše za promene su talasanja unutar vlasti i tu stvari dobijaju na ubrzanju. Treći faktor je spoljni i on postaje nervozan i upozorava vlast da je dosta“, dodao je Ponoš.

On je naveo da Narodna stranka traži pregovore o izbornim uslovima, a ne dijalog – jer je dijalog opuštena forma, a „ovde postoje dve strane koje imaju suštinski različite stavove“.

Kako je istakao, bilo bi dobro da stranke koje su bojkotovale „lažne izbore“ pregovaraju zajedno jer će tako više postići.

„Ako se izborimo za bolje uslove, onda bi trebalo da obavimo istraživanje javnog mnjenja i vidimo kakav nastup donosi najviše glasova, da li u jednoj ili više kolona. Sa Narodnom strankom u istoj koloni neće biti oni koji su izašli na prethodne izbore“, rekao je Ponoš.

Potpredsednik Narodne stranke kazao je da je u toku obračun unutar Srpske napredne stranke (SNS) i „podsećanje šta ko ima o kome i kakvu štetu može da napravi“.

„U vezi sa velikom aferom ‘Jovanjica’, ne bih isključio mogućnost da je i moćan strani faktor odlučio da upozori predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je krajnje vreme da im završi to što su se dogovorili o Kosovu i Metohiji, a ne završava. Prilično je očigledno da postoji nekoliko sinhronizovanih akcija i poruka ka vrhu vlasti – izveštaji medjunarodnih udruženja i organizacija i evropskih institucija, pa i puštanje nekih afera“, rekao je Ponoš.

On je kazao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić već mnogo dao na Kosovu – od pozivnog broja do EPS-a, i ostao je potpis Srbije kojim se omogućava članstvo Prištine u UN.

„Na svu sreću, on nema hrabrosti za taj potpis. Ima hladnu računicu, ali ne i hrabrost. Vučić je opterećen namerom da se udobno smesti na slavne strane srpske nacionalne istorije i pored velikih vladara, a to ne bi išlo posle potpisa za Kosovo, i tu se on lomi“, rekao je Ponoš.

Ponoš je za „Slavija info“ rekao da je „Jovanjica“ bila evropski prvak u proizvodnji marihuane – što je samo država mogla da organizuje, a ne bilo ko privatno.

„Ne može se dobiti posao za zamenu kocki na nekom trgu bez odlučivanja na samom vrhu, ili kako kocke da budu okrenute, a taman posla da se napravi tolika plantaža marihuane. Niko drugi osim samog vrha države nije mogao da u istu funkciju na ‘Jovanjici’ stavi pripadnike nekoliko službi bezbednosti i ljudi iz aparata sile“, rekao je Ponoš.

Povodom afere prisluškivanje, Ponoš je rekao da je indikativno da je Vučić toliko puta „upecan“ u razgovorima sa ljudima koji su bili na merama praćenja.

„Kakav ti je to ambijent, s kim se to družiš, kakav te to posao zaokuplja da moraš da se čuješ sa tim ljudima? Da li je moguće da bez njih ne možeš da asfaltiraš put ili napraviš bolnicu? Kako ti neko ko se zove Nevolja pomaže da rešiš ekonomsku krizu u Srbiji ili on rešava samo neku tvoju krizu“, upitao je Ponoš.

(Beta)

