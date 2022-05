Ponoš: Vlast i opozicija treba da razgovaraju u parlamentu

Drugoplasirani na predsedničkim izborima u aprilu Zdravko Ponoš izjavio je da ovom režimu ne bi trebalo dati „šansu da preživi“ i da bi ulazak sa Vučićem u vaninstitucionanu komunikaciju značio podelu odgovornosti za situaciju u koju je uveo zemlju.

U intervjuu za list Danas, on kaže da vlast treba da razgovara sa opozicijom, ali u parlamentu i da treba da pruži opoziciji mogućnost da nastupa na Javnom servisu.

„Razgovor sa njim u zatvorenoj sobi nije u javnom interesu. Nema razloga da opozicija pruža ruku Vučiću da se ponovo politički spase. To je neodgovorno prema gradjanima i državi. To svakako ne znači da treba paušalno napadati i one retke poteze koji su razumni. Uostalom kod ovog režima uvek je mnogo više onih loših tako da opoziciji ne manjka ni tema ni materijala“, rekao je Ponoš.

Istakao je da novi zahtevi za članstvom u NATO Švedske i Finske utiču na bezbednosnu mapu Evrope, kao i da nema nikakve dileme da proširenje tog saveza ima odraz na situaciju, bez obzira što Moskva pokušava da tu stvar minimalizuje.

„Što se tiče našeg regiona, ne vidim da će širenje NATO na severnom krilu imati automatski dramatične posledice po naš region ili dramatičniji nego u ostatku Evope. Osim Bosne i Hercegovine i Srbije, svi ostali su već u NATO. Raspoloženje javnog mnjenja u Srbiji je takvo da je priključenje NATO ne dolazi u obzir. Takodje, ne vidim poseban razlog da zapadni partneri i NATO savez vrši nekakav poseban pritisak u tom smeru. Postoji sasvim dovoljno prostora za saradnju u okviru Partnerstva za mir“, ocenio je Ponoš.

Govoreći o sankcijama Rusiji, Ponoš kaže da je režim uspeo da podeli javnost.

„On traži podršku za korake koje priprema i od opozicije i od crkve. Pritom, režimski mediji kreativno interpretiraju čak i kritičke izjave koje dolaze od opozicije, a u korist opravdavanja koraka koje vlast priprema“ istakao je Ponoš.

Dodao je da je najgori scenario da režim spoljnopolitičkim ustupcima ponovo dokupi sebi podršku za opstanak na vlasti i način vladanja kao i do sada.

(Beta)

