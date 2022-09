Ponoš: Vučićev govor u UN je bio sasvim u redu i različit od onog za unutrašnju upotrebu

Predsednik pokreta „Srbija centar – SRCE“ Zdravko Ponoš ocenio je da je „supstanca“ govora predsednika Srbije u UN „bila u redu“ i da se ton njegovo obraćanja svetu razlikovao u odnosu na ono za „unutrašnju upotrebu“.

On je za Fejsbuk portala Glas Šumadije rekao i da je Vučić pravio dobre paralele naglašavajući značaj teritorijalnog integriteta država članica UN, odnosno izmedju slučaja Ukrajine i Srbije.

„Što se tiče samog govora, on je bio ok, nije slao nikakve zabrinjavajuće tonove ni poruke našem region, to je stvar koja se osluškuje i gleda“ naveo je Ponoš.

Dodao je da je Vučić u UN poštovao tu instituciju, jer nije improvizovao i čitao je napisan govor.

Smatra nije bilo u skladu „sa dobrom praksom i pristojnim ponašanjem“, što je, kako je kazao, delegacija Srbije sa mesta za praćenje ustala da aplaudira Vučiću po završetku obraćanja.

„To je nekako praksa u UN koju primenjuju samo delegacije nekih autoritarnih režma, tako da je taj jedan gest pokazao karakter ovog režima“, rekao je Ponoš.

Ocenio je da ton Vučićevog obraćanja svetu razlikovao u odnosu na ono za „unutrašnju upotrebu“.

Kazao je da je obraćanje svetu bilo „mnogo svedenije i razumnije“ u odnosu na ona namenjena gradjanima Srbije kada negde otputuje.

Smatra da Vučić tada upućuje teške reči i zabrinjavajuće tonove i da se raspravlja sa opozicijom i kako je naveo, preti gradjanima da će nešto ružno da se desi.

(Beta)

