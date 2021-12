Popov: Dodik radi u saglasju sa Beogradom, stvari se otimaju kontroli

Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov izjavio je da je Bosna i Hercegovina dugo vremena bila prepuštena samoj sebi i nije se obraćala pažnja na „trendove njenog urušavanja“, čemu su doprinosili lideri svih konstitutivnih naroda, pa smo došli u situaciju da su stvari počele polako da se otimaju kontroli.

„Bili smo svedoci stalnog prepucavanja tri lidera, koji su jedan drugome nabacivali loptu – Izetbegović se zalagao za unitarnu Bosnu i Hercegovinu, onda je Dodik najavljivao da će Republika Srpska da izadje iz takve državne tvorevine. Zatim je Čović, uz punu podršku Hrvatske, najviše predsednika Zorana Milanovića, kroz promenu izbornog zakona pokušao da ide u pravcu stvaranja trećeg entiteta. Tu su stvari otišle predaleko, a najviše je otišao Dodik, koji je ovim zadnjim potezima prešao valjda i ‘poslednju crvenu liniju'“, rekao je Popov u intervjuu za novosadski portal Autonomija.

On je podsetio da je 2020, na 25. godišnjicu Dejtonskog sporazuma, medjunarodna zajednica propustila da pokaže da ima jasan plan šta da se radi po pitanju zaoštrenih odnosa unutar BiH.

„Stižu pretnje sankcijama, medjutim, jasnog plana šta da se uradi nema. I ovde najviše zabrinjava to što izgleda kao da se prihvata ovo stanje na terenu, da je disolucija Bosne i Hercegovine otišla predaleko i da se tu više ništa ne može uraditi“, rekao je Popov.

On je podsetio i na nedavno „pipanje pulsa nonpejperom Janeza Janše i Boruta Pahora“ o mogućem raspadu BiH na miran način, što, prema mišljenju Popova, pokazuje da se medjunarodna zajednica izgleda počela miriti s tim da BiH, ovakva kakva je, ne može da opstane.

„Ali to onda vodi u jednom opasnom pravcu – da stvarno krene u prekrajanje granica po etničkom principu, što konačno dovodi do opasnih mogućnosti. Jer, nikada se takva prekrajanja nisu desila da to nije dovelo i do nekih sukoba. To što, na primer Vulin, govoreći o ‘Srpskom svetu’, a ‘Srpski svet’ jeste tendencija stvaranja ‘Velike Srbije’, veruje da je to zadatak ove generacije i da će se to ostvariti bez ijednog metka, to su priče za malu decu“, upozorio je Popov.

On smatra i da je Vulinova izjava samo jedan od dokaza da Dodik radi u saglasju sa Beogradom, ali i je i skrenuo pažnju da je sada u igru ušao i novi igrač – Viktor Orban, „brat po autoritarnosti“.

„Orban se već uveliko umešao u bosansko pitanje, daje punu podršku Dodiku, čak je obećao i finansijsku i materijalnu podršku i rekao da neće podržati u EU sankcije protiv Dodika. Tako da se sada izokola, preko Orbana, igra ta igra da se podržava Dodik“, kazao je Popov.

(Beta)

