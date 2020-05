Popov: Vučić i Djukanović da se susretnu, Srbija ne može da se pomiri sa nezavisnošću …

Direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada Aleksandar Popov izjavio je danas da je krajnje vreme da se sretnu predsednici Srbije i Crne Gore, Aleksandar Vučić i Milo Djukanović, kako bio razgovarali o rešavanju nagomilanih problema i ocenio da Srbija ne može da se pomiri sa nezavisnošću Crne Gore.

„Krajnje je vreme da se dva čelna čoveka konačno sretnu i da rešavaju nagomilane probleme. Vreme je da obe strane da pokažu dobru volju i da zaustave loš trend. Ovako se remete odnosi u celom regionu, a posledice toga snose gradjani“, rekao je Popov za agenciju Beta.

On je kazao da pogoršanje odnosa ima veze i sa predizbornom kampanjom u Srbiji, kao i sa izborima koji će na jesen biti održani u Crnoj Gori.

Dodao je da odluka vlasti u Crnoj Gori da, zbog epidemiološke situacije, izmedju ostalih u tu državu za sada ne mogu da putuju ni državljani Srbije, ide pre svega na štetu gradjana.

„Uz dužno poštovanje za epidemiološke razloge, takva odluka crnogorskih vlasti izgleda kao pucanj u sopstvenu nogu, jer je činjenica da veliki broj gradjana Srbije ide tamo na more i ima tamo imovinu. To je pogrešan potez i ima politički prizvuk. Potom su usledile užasne reakcije iz Srbije i mera o zabrani sletanja Montenegro erlajnsa na beogradski aerodrom“, naveo je Popov.

Prema njegovim rečima, odnosi Srbije i Crne Gore nisu dobri još od 2006. godine, od uspešnog referenduma o nezavisnosti te države, kada je tadašnji premijer Srbije Vojislav Koštunica Crnu Goru nazvao „kvazi državom“.

„Od tada pa sve do danas, izuzimajući kratak period od dolaska Srpske napredne stranke na vlast 2012. do polovine decenije, ti odnosi nikada nisu ni dovedeni u neku pravu normalu. Imali smo otvoreno mešanje u unutrašnja pitanja Crne Gore u kontinuitetu. Stalno je odavde gledano na Crnu Goru kao na mladjeg brata koji je napustio porodicu i nikada se do kraja Srbija nije pomirila s tim. Ovo sada je samo kulminacija takvog stanja stvari“, rekao je Popov.

Podsetio je na izjave patrijarha Srpske pravoslavne crkve (SPC) Irineja, koji je položaj Srba u Crnoj Gori pre ranije uporedio sa njihovim položajem u fašističkoj Nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom Drugog svetskog rata, koja je počinila masovne i zverske zločine i nad srpskim stanovništvom.

„To su užasne izjave, a priča sa SPC-om je pogoršana nakon donošenja Zakona o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, koji se pretvorio u zakon o imovini SPC pa je došlo do razmene paljbe sa obe strane“, kazao je Popov.

(Beta)

