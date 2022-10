Popović (Ujedinjeni): Dveri će se priključiti predlogu za smenu gradonačelnika Beograda

Šefica odborničke grupe Ujedinjeni u Skupštini grada Beograda Mila Popović izjavila je danas da bi pokret Dveri trebalo da podrži njihovu inicijativu za smenu gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, ali da se stav ostalih opozicionih odborničkih grupa još ne zna.

Popović je pred početak sednice gradskog parlamenta rekla novinarima da su razgovarali sa Dverima o podršci inicijativi za smenu gradonačelnika Beograda zbog spornog ozakonjenja objekta, a da će se više znati posle današnje sednice.

„Predaćemo predlog onog trenutka kada budemo imali 37 potpisa (odbornika)“, kazala je ona.

Predlog za smenu gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, koji je pokrenula odbornička grupa Ujedinjeni, do sada su podržale Demokratska stranka, Narodna stranka i koalicija Moramo, dok pokret Dveri, Nova Demokratska stranka Srbije i stranka Zavetnici nisu izneli zvaničan stav.

Odbornik Ujedinjenih Aleksandar Radoičić, govoreći o dnevnom redu današnje sednice, ocenio je da je predlog povećanja poreza na imovinu „paušalno rešenje i krpljenje rupa u budžetu“.

On je naveo da su cene nekretnina u Beogradu porasle izmedju 20 i 30 odsto, da je teško naći stan za iznajmljivanje i gde su takodje cene „otišle u nebo“ i ocenio da je stanovanje u glavnom gradu postalo „socijalni problem“, zbog čega ta odbornička grupa smatra da bi sistem prikupljanja poreza trebalo da bude preispitan.

Šef odborničke grupe koalicije Moramo Dobrica Veselinović ocenio je da na današnjoj sednici neće biti reči o „tri velike krize u Beogradu“, odnosno stambenoj, energetskoj i krizi zagadjenja vazduha.

„Mi smo videli da cene stanova i nekretnina u Beogradu nezaustavljivo rastu, a o tome nemamo ništa na ovoj sednici“, istakao je on.

Po njegovim rečima, u ovom trenutku je nužna promena poreske politike, a odluke o lokalnim administrativnim taksama i porezu na imovinu „samo gase požar koji je uslovljen stambenom krizom“.

„Naš predlog je da se ta oblast potpuno reformiše, da se porez na jedan osnovni porodični stan, u razmeri od oko 20 kvadrata po članu domaćinstva ne plaća, a da se progresivno više plaća na sve druge nekretnine“, naveo je Veselinović.

Govoreći o „energetskoj krizi“, Veselinović je ocenio da je grejanje u Beogradu protivpravno ukinuto i da zbog toga više od 300.000 domaćinstava ima pravo da tuži „Beogradske elektrane“ za neispunjavanje obaveza i da im, po domaćinstvu, naplati 150.000 dinara.

Istakao je i da nikakve mere i nikakve odluke nisu donete po pitanju zagadjenja vazduha i dodao da će se njihova odbornička grupa time baviti na današnjoj sednici.

Komentarišući inicijativu za smenu gradonačelnika pokrenutu zbog njegovog spornog ozakonjenja objekta, Veselinović je istakao i da je za njih „neprihvatljiv“ način na koji je gradonačelnik nadogradio kuću.

„To govori o tome da gospodin Šapić nije dobar komšija i otvara put da će on zapravo jako, jako loše voditi grad i to je jedna od stvari koja je neprihvatljiva za nas“, kazao je Veselinović.

Šef odborničke grupe Narodne stranke Miloš Pavlović ocenio je da se odlukama o povećanju osnovice poreza na imovinu i odlaganja početka grejne sezone „direktno nanosi šteta Beogradjanima“.

„Današnja sednica na dnevnom redu ima predlog odluke kojim se povećava osnovica poreza na imovinu, to je predlog odluke koji će direktno pogoditi Beogradjane, a neće pogoditi one zbog kojih do tog povećanja i dolazi“, naglasio je Pavlović.

Kada je u pitanju odlaganje grejne sezone, Pavlović je ocenio da se iz te odluke vidi da gradska vlast „nije uspela da obezbedi energente da pokriju celu grejnu sezonu“ i da je to „pre svega razlog što je elektroprivredni sistem devastiran u poslednjoj deceniji“.

„Beograd mora da počne grejnu sezonu 15. oktobra, u suprotnom, možemo zaključiti da Beograd vode nestručni kadrovi“, kazao je Pavlović.

Govoreći o rastu cena nekretnina u gradu, Pavlović je naveo da, prema istraživanjima, 80 odsto nekretnina bude kupljeno za gotovinu, odnosno „novcem za koji se ne zna poreklo, novac koji dolazi iz sive zone, nastao kriminalom i korupcijom“, uz ocenu da je gradska vlast morala da reguliše tu oblast i novac kojim se kupuje.

On je istakao da je Narodna stranka u prethodnih 100 dana gradske vlasti ukazivala na nezakonita postupanja gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića, a da je ta nezakonitost „kulminirala nezakonitom legalizacijom objekta čiji je vlasnik“.

Šef odborničke grupe Demokratske stranke Filip Tatalović kazao je da današnja sednica ima 25 tačaka, ali da se one mogu sumirati u samo jednu – „bezakonje“.

„Ova sednica mislim da je oborila rekord po broju tačaka koje su potpuno protivzakonite“, kazao je Tatalović i naveo primer sudskih veštaka koji su utvrdili da je grad Beograd od gradjana nezakonito naplatio oko 105 miliona evra više za pet godina.

„Gradonačelnik se ne bavi uopšte tim problemom, nije ga briga što će grad Beograd da plaća sudske troškove i advokatske tarife i da vraća 105 miliona evra, on umedjuvremenu donosi novu odluku da skrati grejnu sezonu i to ponovo protivzakonito“, rekao je Tatalović.

Po njegovim rečima, grejnu sezonu utvrdjuje Skupština grada, a ne gradonačelnik i Gradsko veće, ističući da „ne može gradonačelnik svojom odlukom da promeni odluku gradske skupštine, jer gradska skupština bira gradonačelnika“.

Tatalović je istakao i da je kod odluka o izmenama gradskih tarifa i poreza, po Statutu grada Beograda, bila obavezna javna rasprava pre donošenja bilo koje odluke o izvornim prihodima grada, zbog čega će ta odbornička grupa tražiti povlačenje te tačke dnevnog reda.

(Beta)

